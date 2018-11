El proper dijous 29 de novembre la Regidoria de Gestió Urbanística de l’Ajuntament d’Alzira celebra la primera jornada que organitza a la nostra ciutat la Federació de Cooperatives de Vivendes i Rehabilitació de la Comunitat Valenciana FECOVI, amb el títol “Hàbitat Cooperatiu. Jornada Informativa de Creació de Cooperativa de Vivenda en Règim d’Ús”, a la qual assistiran diverses autoritats locals, representants dels departaments responsables i el president de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, Emili Villaescusa. Esta jornada informativa, que tindrà lloc el dijous 29 de novembre a les 18.00 hores al saló de plens de l’Ajuntament d’Alzira, està dirigida a associacions, col·lectius socials, cooperatives constituïdes i a tots aquells veïns i veïnes que hi estiguen interessats. Es tractaran els temes de model de cooperatives de cessió d’ús i les oportunitats que presenta un projecte social cooperatiu, s’informarà dels passos a seguir per a la formació d’una cooperativa, els avantatges i oportunitats que oferix un hàbitat cooperatiu articulat per cooperatives d’usuaris de vivenda com, per exemple, les vivendes col·laboratives per a gent major.