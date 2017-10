El propi sector citrícola sud-africà ha suspès les exportacions per la presència de plagues en els enviaments

LA UNIÓ de Llauradors denuncia que molts supermercats valencians tenen els lineals replets de taronges de Sud-àfrica

30 d’octubre de 2017.– LA UNIÓ de Llauradors denuncia que fins hui molts dels supermercats de la Comunitat Valenciana tenen els seus lineals replets de taronges procedents de Sud-àfrica, quan ací disposem ja d’oferta per a subministrar als mercats.

La presència massiva de taronges sud-africanes coincideix a més en el temps amb la suspensió de les exportacions procedents del país d’Àfrica del Sud a la Unió Europea, com a conseqüència de la detecció de plagues en els seus enviaments. En aquest sentit, els empresaris citrícoles de Sud-àfrica han acordat paralitzar les seues exportacions a la UE després de trobar la presència de la malaltia de la Manxa Negra (Citrus Black espot). Cal criticar en aquest sentit que “siguen els sud-africans els qui paralitzen les seues exportacions abans que les mateixes autoritats comunitàries, malgrat tenir proves i confirmacions evidents de les plagues en aquell país com a conseqüència de les reiterades intercepcions”.

Carles Peris, responsable del sector de cítrics de LA UNIÓ, considera que “és una absoluta falta d’ètica que les nostres grans superfícies i supermercats estiguen plenes de taronges de Sud-àfrica quan estan suspeses les exportacions i damunt amb taronges nostres per a subministrar sense problemes a totes aquestes cadenes”.

Només fins a setembre s’havien registrat oficialment set intercepcions per Taca Negra per part de les autoritats europees i altres vuit de la Thaumatotibia leucotreta procedents de Sud-àfrica, però a l’octubre pel que sembla han augmentat considerablement, la qual cosa ha pogut provocar la reacció dels citricultors sud-africans abans d’evitar mals majors. Aquestes són les intercepcions conegudes, doncs cal indicar que no entren des de ports espanyols, sinó que fonamentalment ho fan des d’altres ports com ara l’holandès de Rotterdam.

Es posa de manifest una vegada més que tenen fonament les denúncies realitzades per LA UNIÓ en reiterades ocasions sobre els riscos de les exportacions sud-africanes per les nombroses malalties nocives per als cítrics que té declarades i la presència de les quals ací afortunadament no està detectada de moment. La pressió exercida des del conjunt del sector citrícola, amb especial participació per part de la nostra organització, fa que es miren amb lupa les actuacions dels exportadors sud-africans.

Peris indica que “és una evidència per tant que algunes de les grans superfícies o supermercats amb important presència en el nostre territori són alienes a una possible entrada de plaga o malaltia que poguera infestar al cultiu citrícola a la Comunitat Valenciana i segueixen venent taronges de Sud-àfrica, una cosa que és legítima però que no ens sembla ètica”.

L’existència de taronges en els supermercats valencians contrasta amb l’escassa presència de mandarines sud-africanes en els lineals durant els mesos que portem de campanya i sobretot quan van començar a comercialitzar-se les nostres van desaparèixer pràcticament dels expositors.