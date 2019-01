El PSPV de la Ribera Baixa exigeix “fermesa” al partit davant els futurs pactes de govern

Connect on Linked in

L’Executiva Comarcal, reunida aquesta setmana a Fortaleny, redobla esforços davant la proximitat de les eleccions municipals, autonòmiques i europees

Dimarts passat, dia 22 de gener, l’Executiva Comarcal del PSPV de la Ribera Baixa va celebrar una nova reunió, en aquesta ocasió en la localitat de Fortaleny. A ella van acudir representants de tots i cadascun dels municipis de la comarca. Tal com exposa el secretari general comarcal, Salva Martínez “aquesta reunió ha suposat l’autèntic inici de la precampanya per als pròxims comicis, en els quals ens juguem moltíssim, com a partit i com a societat”. En la reunió, l’Executiva Comarcal va brindar el seu suport a totes les agrupacions locals de cara a uns mesos que seran “especialment intensos, en els quals caldrà barallar cada vot. Per això, des de l’Executiva Comarcal i especialment des dels municipis més grans o amb major nombre de militants, com Almussafes, ajudarem el màxim possible a les agrupacions dels municipis més xicotets, perquè siguen capaços de fer arribar als ciutadans els nostres missatges i propostes”, exposa Martínez.

“Estem convençuts de la validesa del projecte socialista i esperem poder dur-lo a terme en la major quantitat possible de municipis. En aquest sentit, ens preocupa el panorama que puga quedar dibuixat després de les eleccions municipals, amb Compromís disposat a pactar amb el PP en tots aquells Ajuntaments en els quals aritmèticament siga possible”, explica Salva Martínez. “Per desgràcia, a la nostra comarca tenim una història negra d’aliances entre PP i Compromís.

De fet, va ser el mateix Joan Baldoví qui va afavorir els pactes entre PP i Compromís a Cullera i Favara, així com la moció de censura de Compromís amb PP i Unió Valenciana que va traure del govern al PSPV a Almussafes. La recompensa per aquestes aliances amb el PP i el seu suport perquè la vicepresidència de la Mancomunitat caiguera en mans del Partit Popular la va rebre en el seu propi municipi, Sueca, quan va aconseguir accedir a l’Alcaldia gràcies als vots del PP”, exposa Salva Martínez. Encara que, sens dubte, el cas més sagnant va tindre lloc a Almussafes, on la coalició entre PP i Compromís es va mantindre ferm durant dues legislatures. “Davant aquest panorama, des de l’Executiva Comarcal del PSPV de la Ribera Baixa demanem fermesa al nostre partit, amb la finalitat d’evitar que aquestes nefastes aliances, autèntics matrimonis de conveniència, es tornen a produir dins de tot just quatre mesos.

No s’entendria de cap manera que havent-hi pactes de progrés que tan bons resultats estan donant tant a nivell autonòmic, amb el pacte del Botànic, o en la Diputació, o fins i tot en Ajuntaments com el de València, en alguns municipis Compromís es permetera pactar amb la dreta. Aquesta és una possibilitat que els socialistes no deuríem ni contemplar”, conclou Salva Martínez.