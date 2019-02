El regidor de Gestió Urbanística es reunix amb els veïns del carrer Mariano Benlliure d’Alzira

Connect on Linked in

Durant el matí de dimecres, el regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, s’ha reunit amb els veïns del carrer Mariano Benlliure, junt a la tècnica d’obres i projectes, per tal de tractar el tema de les obres que milloraran el paviment d’este carrer i així posar una data a l’inici de les actuacions.

“L’objectiu d’estes obres de pavimentació, no és una altra que continuar millorant el trànsit i l’accessibilitat en els carrers de la ciutat. Des de la nostra regidoria apostem per fer una ciutat còmoda i accessible atenent a les necessitats i peticions dels ciutadans i ciutadanes, i en eixa línia continuem treballant, millorant els nostres carrers i l’accessibilitat sempre pel bé de la població, i com he dit alguna volta, aconseguir una ciutat actual, eliminant obstacles i obrint espais.” Assegura el regidor, Fernando Pascual.