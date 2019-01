El Ribera Alta l’Alcúdia ha començat la segona volta de la competició de la mateixa manera que acabà la primera, amb victòria. El conjunt riberenc acumula 14 victòries després de 14 partits disputats, un registre que li permet quedar-se en la primera plaça de la classificació. El Ribera Alta l’Alcúdia continua intractable en la Lliga Autonòmica de Segona Divisió. El conjunt dirigit per Eduardo Escartí es va imposar a l’Algirós amb un contundent 15-41. Una diferència prou ampla que es va anar quallant a partir del segon acte. TALL Eduardo Escartí, Entrenador Ribera Alta L’Alcúdia (tallat en projecte) En el primer temps, el partit fou més equilibrat, tot i que les xiques del Ribera Alta l’Alcúdia ja acabaren per davant amb una diferència d’11 gols. Un dels tècnics de l’equip local reconeixia que van fer front al líder fins que varen poder. TALL ________________, Delegat BM Algirós (tallat en projecte) Una vegada el partit es va encaminar, el tècnic de l’Alcúdia va optar per provar nous sistemes defensius de cara als pròxims encontre, amb l’objectiu de mantenir la bona trajectòria que està fent el seu equip. TALL Eduardo Escartí, Entrenador Ribera Alta L’Alcúdia (tallat en projecte) Després del partit es mostrava contenta i satisfeta la jugadora del Ribera Alta, Montse Ortiz, qui, a més a més, va signar 7 dels gols del seu equip. TALL Montse Ortiz, Jugadora Ribera Alta L’Alcúdia (tallat en projecte) La pròxima setmana, el Ribera Alta l’Alcúdia rebrà a l’Onda a casa, un partit complicat en el qual s’espera fer bo el fet de jugar com a local. TALL Eduardo Escartí, Entrenador Ribera Alta L’Alcúdia (tallat en projecte) Amb aquesta victòria, les xiques de l’Alcúdia continuen assegudes en el lideratge amb 14 victòries després de 14 partits disputats.