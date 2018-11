El sainet entra a formar part dels Premis de les Lletres Falleres

Connect on Linked in

El nou Premi Bernat i Baldoví a la millor redacció de sainet serà atorgat per la Junta Local Fallera de Sueca

Ahir de vesprada va tindre lloc al Casal Jove de Sueca la presentació de l’edició 2019 dels Premis de les Lletres Falleres, que va reunir a un centenar d’amants dels llibrets.

L’elecció de la localitat de la Ribera Baixa no va ser casualitat, ja que a l’extensa llista de premis atorgats des de la Federació, cal sumar un més per part de la Junta Local Fallera de Sueca, amb el patrocini de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del municipi. Es tracta del Premi Bernat i Baldoví, que premiarà la millor redacció de sainet en un llibret de falla.

Aquest nou premi naix amb l’objectiu d’estimular el conreu d’un gènere teatral de llarga tradició històrica i popular entre els valencians, com ho testimonien els sainets escrits per Bernat i Baldoví, Josep Peris Celda, Eduard Escalante, Francisco Palanca i Paco Barchino, entre d’altres.

Els sainets que opten al premi han d’acreditar el compromís de la seua publicació en un llibre gran o infantil -mitjançant un enllaç digital, QR o similar, o íntegrament el text del sainet- de qualsevol comissió fallera de la Comunitat Valenciana durant l’exercici 2018-2019. El premi serà de 800 euros repartits en 700 per a l’autor o autora i 100 euros per a la comissió que el publique al llibret.

Onze premis

La xifra de premis atorgats per la Federació de les Lletres Falleres ha ascendit fins a onze disciplines, algunes d’elles bifurcades en àmbit local i autonòmic. Així, a la presentació realitzada a Sueca, es va aprofitar també per repassar les bases de cadascun d’ells, que poden trobar-se a la pàgina web de Lletres Falleres.

Els Premis Mocador i Emili Llueca premiaran el millor assaig en un llibret de falla, el Premi Malva la millor poesia satírica, el Premi Ortifus la coherència i la millor portada, el Premi Climent Mata la millor maquetació, el premi COMFET el millor apartat infantil, el Premi Lletres Falleres al llibret + Complet serà per al millor llibret del territori valencià, el Premi Murta guardonarà el millor microrrelat, el Premi Portal de Valldigna la millor poesia lírica, i el premi #PLF19, la millor piulada satírica.

Properament s’anunciarà la data i el lloc on es celebrarà la Festa de les Lletres Falleres de 2019, que viurà la seua VIII edició. Aquest any 2018, als diferents concursos de Lletres Falleres es van rebre més de 500 treballs procedents de 22 localitats d’arreu del territori valencià.