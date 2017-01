El Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) d’IDEA ha atés en el 2016 un total de 419 treballadores/s de 44 poblacions

El Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació, gestionat per l’Ajuntament d’Alzira a través d’IDEA, ha tingut un increment enguany de 24 treballadors i treballadores atesos en 2016 més que en el

2015, passant de 395 a 419 usuaris de 44 poblacions. Cal dir que l’SMAC d’Alzira és l’única oficina d’aquest tipus en el sud de la província.

L’SMAC, que s’ofereix per part de l’Ajuntament d’Alzira, és un servei laboral competència de la Generalitat que evita els desplaçaments de les treballadores i treballadors a les direccions territorials de València i és atés per un funcionari municipal com a lletrat conciliador en els casos de mediació. En el cas de les treballadores i treballadors evita la caducitat en les accions d’acomiadament.

Segons Ivan Martínez, regidor de Promoció Econòmica i Ocupació: «des de l’Ajuntament d’Alzira continuarem prestant serveis que puguen descentralitzar i aproximar l’administració a la ciutadania. Tot i això, en aquest cas, les despeses són totes íntegres de l’Ajuntament, malgrat no ser una competència pròpia, i continuarem reivindicant a la Generalitat Valenciana un major finançament per poder fer-lo de forma eficient i eficaç com fins ara».