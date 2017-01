El Servei de Mediació organitza dos tallers per millorar les habilitats de les famílies i les associacions

El primer taller se celebrarà este dijous està orientat a la gestió eficient dels conflictes familiars.

Este dijous 12 tindrà lloc a la Biblioteca Pública el taller «Comunicar sense cansar-te: gestió eficient de conflictes familiars» organitzat pel Servei de Mediació de l’Ajuntament de Carcaixent. La sessió estarà impartida per Cristina López, psicòloga, criminòloga i experta en mediació i està dirigida a famílies amb xiquets o adolescents en edat escolar.

L’objectiu de la xarrada és donar a conèixer noves vies de resolució de conflictes que possibilite treballar la comunicació eficaç dins l’àmbit familiar i dotar als pares i mares d’eines per a una gestió adequada dels problemes. La finalitat, segons expliquen des del Servei de Mediació, és obrir i millorar les vies de comunicació disminuint el desgast emocional i enfortint els llaços d’unió de la família. La sessió començarà a les 17.30 hores i l’entrada és gratuïta, no cal inscripció prèvia.

El segon dels tallers pràctics «Espais de diàleg veïnal: gestió d’associacions» se celebrarà el proper 25 de gener i està orientat al món associatiu. En ell es treballaran conceptes com l’individualisme, l’agrupació o la comunitat a més dels tipus d’associacionisme i filosofia de gestió. El que es busca amb esta sessió és generar un espai de treball heterogeni per a conèixer el món associatiu i la seua utilitat social, però sobre tot potenciar les habilitats tant de les persones com dels col·lectius sobre gestió i planficació.

La psicopediatra Rosa Jové a Carcaixent

Per altra banda, per a este dissabte l’Associació Amamanta-Carcaixent, en col·laboració amb l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Carcaixent, ha organitzat una xarrada de la psicopediatra i escriptora Rosa Jové. Amb el títol «Ni rabietes ni conflictes», Jové compartirà els seus coneixements de criança i psicologia infantil i oferirà solucions fàcils i definitives per als problemes de comportament dels xiquets i les xiquetes de 0 a 12 anys. La sessió tindrà lloc a les 17:00 hores a l’Auditori de les Dominiques i l’entrada és lliure.

Rosa Jové Montanyola és llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i està especialitzada en psicologia clínica infantil i juvenil i en psicopediatria, camps en els que compta amb un reconegut prestigi. Igualment és llicenciada en Història i Geografia amb especialització en antropologia de la criança. És autora dels èxits Dormir sin lágrimas i La Crianza Feliz i de diversos articles de divulgació sobre psicologia infantil, és col·laboradora habitual de revistes infantils com Tu bebé.

Per al diumenge 15 Amamanta Carcaixent, per a commemorar el 2n aniversari de la iniciativa «Li dones pit?», també ha preparat un taller de cançons de bressol per a no músics adreçat per a embarassades i persones que cuiden bebés. La sessió estarà imartida per Tere i Moi i té com a objectiu crear una cançó pròpia encara que no es tinguen nocions de cant i música. L’entrada és gratuïta i el taller tindrà lloc al Centre d’Empreses a les 12 hores.