El temporal s’engolix la platja del Brosquil a Cullera

La resta d’arenals es lliuren de l’acció del mar després de l’episodi de fortes pluges registrat ahir

La platja del Brosquil a Cullera ha sigut la més afectada pel temporal que va assotar ahir el sud de la província de València. Després de l’episodi de fortes pluges que deixà més de 120 litres per metre quadrat en el municipi, hui ha sigut torn per a avaluar els danys.

La regidoria de Platges, dirigida per Salva Tortajada, ha inspeccionat els 15 quilòmetres de costa de Cullera i ha constatat que la zona més afectada és la del sud del municipi en el límit amb Tavernes de la Valldigna.

L’efecte devorador del mar s’ha engolit ací diversos metres d’arena. Es dóna la circumstància que fa tan sols uns mesos la Direcció General de Costes havia regenerat la platja, una de les més afectades per l’erosió tal com s’ha denunciat reiteradament per part del consistori i ara també per part de la Plataforma en Defensa de les Platges de Cullera.

Tortajada ja ha iniciat les gestions amb Costes perquè es prenguen mesures i la platja s’incloga entre les afectades i el Govern efectue una intervenció extraordinària que evite mals majors.

Pel que fa a la resta de platges, el municipi de Cullera s’ha lliurat esta vegada de la voracitat del mar. Solament s’han registrat alguns desperfectes mínims en la zona del Racó «encara que per al que podria haver sigut ens hem salvat», assenyala Tortajada.

Tampoc en el Marenyet, on s’esperaven grans danys, especialment per les deixalles que arrossega habitualment el Xúquer riu avall, es poden constatar deterioracions d’importància.

Zones afectades

D’altra banda, la regidoria de Serveis Exteriors també ha treballat a destall en la solució de problemes relacionats amb el temporal i per a retornar el municipi a la normalitat. Alguns dels desperfectes encara tardaran dies a poder-se esmenar.

Un dels més cridaners és l’aparcament públic d’Enrique Chulio, que ha quedat pràcticament enaiguat íntegrament. També hi ha garatges inundats en la zona de la platja, on es treballa per a desguassar.