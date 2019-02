El Torrevella va guanyar contra una Alcúdia imbatible el cap de setmana

Print This Post

Sobre haver guanyat, el Torrevella ha quedat a sols 1 punt de l’Alcúdia

Les xiques del Ribera Alta L’Alcúdia, van perdre el diumenge la imbatibilitat contra el Club d’Handbol Torrevella per 13-19. L’encontre va ser molt difícil, un Torrevella va vindre disposat a plantar cara, ja que es el segon classificat i d’haver perdut hauria quedat a cinc punts de l’Alcúdia però al guanyar, s’ha quedat a un punt de l’Alcúdia que continua com a líder.

El partit va començar molt trepidant i uns minuts de mala sort en els contra atacs del conjunt de l’Alcúdia serviren perquè el Torrevella tingueren avantatges en el marcador durant tot l’encontre.

Al final del primer temps, el resultat era de 6-12 a favor del Torrevella. En la represa del partit, el Ribera Alta va eixir amb més mentalitat en el partit, ja que va fer un parcial de 3-0. Al final, l’Alcúdia no va poder remuntar al Torrevella i acabà perdent l’encontre per sis gols. El pròxim partit serà a Santa Pola on s’espera que l’Alcúdia tinga més sort.