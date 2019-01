El trasllat de la imatge, la cremà de la foguera i la benedicció de rotllos i animals, principals actes de la festa de Sant Antoni

Print This Post

Un any més s’ha posat de manifest el caràcter popular i el gran poder de convocatòria de la festa del patró dels animals, sant Antoni Abat. Turís ha viscut un intens cap de setmana amb els actes programats per la parròquia en col·laboració amb l’Ajuntament.

El trasllat de la imatge del sant al dosser instal·lat a casa de Mª Ángeles Silla, “La mellà”, i l’entrada de pins es convertien en els primers actes que continuarien amb la cremà de la foguera construïda per la brigada municipal de l’Ajuntament. La plaça de la Constitució es va omplir de famílies senceres per a veure com la Reina de les Festes, Sandra Cifre Sancho, prenia la metxa que acabaria envoltant en flames a la gran pila de branques i troncs.

Amb el diumenge va arribar el gran dia i la tradicional benedicció dels rotllos en la missa major. Este dolç típic amb “llavoretes” és elaborat per les arreplegadores de Sant Antoni” gràcies als donatius que recullen per tot el poble i a l’ús de les instal·lacions del forn de Juan Vicente Lozano.

Finalitzada la missa es va celebrar la processó de Sant Antoni pel barri antic del poble i tot seguit, després de la solta de coloms a càrrec de l’Associació de Columbicultura i dels mateixos Alcalde i rector, Eugenio Fortaña i Cristóbal Castells, va començar la gran desfilada amb milers de mascotes de totes les races i pelatges que van rebre el seu corresponent rotllo.

L’acte, que va estar amenitzat en gran part per la Colla de Tabal i Dolçaina, va comptar amb una gran participació que en la seua part més vistosa va estar protagonitzada pels carruatges i els cavalls, molts d’ells membres de l’Associació de Cavallistes, però també procedents de pobles veïns de la comarca.

Finalment, consistori i Caixa Rural de Turís col·laboren tots els anys per a oferir una paella gegant que concentra a nombrós públic que eixe dia aprofita per a menjar el típic plat valencià.