El Trofeu Ciutat de Cullera de motociclisme recorda a Gascón

La segona edició del Trofeu Ciutat de Cullera de motociclisme ha servit per a fer un emotiu homenatge a Salvador Gascón, l’ànima de l’esport de dues rodes valencià.

El circuit urbà de Cullera es va convertir diumenge en la seu del motociclisme per a homenatjar al difunt Salvador Gascón, qui fou president de Motoclub Cullera en els amys 70 i 80, i de la Federació de Motociclisme de la Comunitat Valenciana entre 1982 i 2009. Dues coses que el converteixen en un dels impulsors del motociclisme valencià`.

L’esdeveniment va transcórrer per un espectacular circuit urbà que va omplir de goig les pupil·les dels assistents.

Per a commemorar el dia, i deixar marca, es va inaugurar un monòlit amb el rostre de Salvador Gascón. En l’homenatge va estar present el president de la Generalitat Ximo Puig.

El matí va comptar amb entrenaments, crono i les curses de les diferents modalitats, a les quals també varen acudir personalitats històriques del món del motociclisme per a acompanyar a la família i gaudir de l’espectacle.

El pilot de Llombai, Xavi Forés, va participar en l’última cursa de supermotard, on en els primers metres va discutir la primera plaça, però de seguida va alleujar el ritme per a no arriscar, ja que aquest any competirà en el campionat de Superbikes britànic.

Fores reconeix que tenia un deute pendent amb Gascón i era una visita obligada.

El fill de Gascón es va mostrar emocionat després de la matinal motera i va agrair la celebració de l’esdeveniment.

Encara que el dia no va acompanyar a causa del fort vent, l’assistència fou molt generosa, cosa que va recalcar l’alcalde del municipi.

El trofeus als campions de les diferents curses varen estar entregats per l’alcalde del municipi, Jordi Mayor i la directora de l’Institut València de la Dona, Maria Such.