El Viscoconfort Maristes Algemesí venç en la pista del líder i se situa segon

El Viscoconfort Maristes Algemesí va aconseguir una important victòria en la pista d’un dels rivals directes per les primeres posicions del Grup E de la Primera Divisió Estatal d’handbol. Una miqueta de Padilla en els últims segons va donar la victòria als riberencs davant l’Enforne Sporting Alacant i els permet escalar en la classificació fins a situar-se en la segona posició, només per darrere del Sant Joan. L’Algemesí compta en l’actualitat amb 26 punts, a un de l’Alacant i empatat en la taula classificatòria amb el Eldense i Alacant.

Partit molt igualat el que es presentava en la vesprada del dissabte, enfrontant al que en aquells dies era el líder de la classificació i al quart classificat. Des dels primers segons va resultar un enfrontament de màxima exigència, amb contínues alternatives en el marcador i emoció fins als últims segons. El partit va començar de cara per als visitants, gràcies sobretot a una bona defensa i un bon atac posicionat que van permetre que algemesinenses agafaren un avantatge de tres i quatre gols sobre el minut 20 de la primera part, al qual arribarien amb el 12-14 en l’electrònic al descans. No obstant això, els locals (que fins a aqueix moment havien encadenat una important ratxa amb més d’un mes sense perdre) no perdien la cara al duel i es mantenien a una distància salvable, com van demostrar amb la seua remuntada en la segona meitat.

La segona part va començar a notar-se el cansament dels algemesinense i els locals van eixir molt endollats. Tant que li van donar la volta al marcador, posant-se amb dos gols d’avantatge en el minut 25 de la segona part. Un robatori de pilota i una pèrdua van fer que s’igualara la contesa en els últims segons però el partit definitivament es va resoldre amb un 7 metres sobre la botzina que va definir Padilla amb enorme sang freda per a donar la victòria als visitants.

Enforne Sporting Alacant 21-22 MCB Viscoconfort Maristes Algemesí

HS Alacant – Federico Sinchich, Adrián Ortega (1 tant), Jorge Hernández, Sergio Martínez, Emilio Martínes (1), Javier Antonio Alemany, Luis Hernández (1), Joaquín Delgado, Aitor Borrás (3), Luis Torregrosa (1), Javier Beteta (7), Miguel Ángel Martínez (3), Francisco Llopis (2), Francisco Perea, José María Salsoso (2) i Javier Cardenal. Entrenador: Alejandro Català.

CB Viscoconfort Maristes Algemesí – Marcio Alan Da Silva (2 punts), Vicent Tormo, Jorge Quiles, Ximo Martínez (2), Vicente Tortajada (1), Salva Sales, Carlos Esquer (1), Pau Sales (2), Jorge Gómez, Carlos Miquel (3), José Padilla (6), Iván Álvarez, Guillermo Pérez (5) i Victor Deco.

Entrenador Miguel Ángel Moriana.

Parcials cada cinc minuts: 1-3/3-5/5-8/7-10/9-11/11-14/13-14/14-15/17-17/19-17/21-19 i 21-22

Àrbitres: Héctor Albert Gallardo i Óscar Albert Gallardo.

Poliesportiu Municipal Pitiu Rochel