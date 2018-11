El xicotet comerç d’Almussafes, protagonista d’una nova campanya promocional

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament impulsa un nou projecte de suport a les pimes de la localitat al costat de l’Associació d’Empresaris i Comerciants

Un anunci produït pel consistori posa valor els beneficis d’apostar per les compres en els establiments situats en la població

«Troba-ho tot a Almussafes» és el nom que l’Ajuntament d’Almussafes i l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL) li han donat a la nova campanya promocional i de conscienciació que el consistori ha iniciat en defensa de les pimes de localitat. La iniciativa promou els avantatges associats a l’adquisició de productes i serveis en els comerços de proximitat a través de diversos cartells, un marcapàgines i un anunci publicitari. Les pimes tenen un gran pes en la població des del punt de vista econòmic, atès que hi ha registrades prop de 400 empreses d’aquest tipus, i amb aquesta campanya la Regidoria de Comerç busca difondre els seus avantatges i potenciar les seues vendes, sobretot ara que comença la temporada nadalenca.

La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament d’Almussafes acaba d’iniciar una nova campanya de promoció de les xicotetes i mitjanes empreses (pimes) del municipi amb l’objectiu d’incentivar les compres i la gestió de serveis en els establiments de proximitat, en els quals, tal com recorda l’edil de l’àrea, Davinia Calatayud, “la ciutadania pot trobar qualitat, atenció personalitzada i bons preus”.

L’executiu local ha posat en marxa aquesta iniciativa en col·laboració amb l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL), que integra a al voltant de 65 establiments, encara que la finalitat és recolzar al conjunt d’empresaris del municipi. De fet, en la població hi ha registrades prop de 400 pimes, “una xifra que, sens dubte, els concedeix un gran pes des del punt de vista econòmic”, ressalta la regidora.

Sota el títol de ‘Troba-ho tot a Almussafes’, la campanya s’articula sobre tres eixos diferents: la publicació d’una sèrie de cartells en els quals es destaquen els avantatges d’adquirir els productes i serveis en el terme municipal, la distribució pels domicilis del nucli urbà de marcapàgines en els quals s’han arreplegat textos breus per a recolzar el xicotet comerç i la producció i difusió d’un anunci de televisió elaborat per l’Ajuntament i que pot veure’s en el canal de Youtube Almussafes Web TV des d’aquest mateix divendres.

En els cartells, els marcapàgines i l’anunci poden llegir-se eslògans com ‘Estem per tu’, ‘Volem ajudar-te, què necessites?’, ‘Donem vida al poble’ i ‘Creem llocs de treball’. “Volem que la ciutadania entenga la importància d’apostar per aquest tipus d’establiments i lluitar contra la fugida als grans centres comercials i la venda a través d’Internet, dos objectius molt ambiciosos però que amb aquesta iniciativa estem més prop d’aconseguir”, ressalta Calatayud.

L’inici d’aquesta campanya de promoció, que s’uneix a la resta d’iniciatives impulsades per l’Ajuntament en defensa del xicotet comerç, entre les quals es troben també “Tot al teu poble”, que en breu començarà la seua tercera edició, i les subvencions a persones emprenedores, coincideix amb l’arribada del període de vendes de Nadal i la celebració aquest cap de setmana, els dies 1 i 2 de desembre, de la XVI Fira de AECAL, un esdeveniment que reunirà a un total de 17 stands de comerços de l’associació per a oferir els seus millors productes i serveis i diverses propostes culturals i d’oci