El XII Concurs Premi Malva Alzira de Poesia Infantil i Juvenil 2019 ja té guanyadors

En l’acte de lliurament dels premis es va presentar també una nova edició de la guia didàctica

En l’auditori de la Casa de la Cultura s’ha dut a terme la presentació de la guia didàctica, elaborada per Josep Antoni i Alba Fluixà, amb dibuixos de Teresa Giner i maquetació de Santi Sancho. El mateix autor va explicar el perquè d’este tipus de publicacions que la Malva du fent més de 14 anys. Pepe Grau, com a regidor de Cultura va remarcar la tasca cultural, didàctica i educativa que du endavant la nostra comissió.

En acabar la presentació de la guia didàctica es va procedir al lliurament i entrega de premis del X Concurs Premi Malva Alzira de Poesia Infantil i Juvenil 2018. Esta activitat ha sigut patrocinada per la regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira i organitzada per l’Associació Cultural Falla Plaça de la Malva dins de la seua XXVI Setmana Cultural. Ha comptat amb la col·laboració de diferents entitats com la Fundació Bromera, Editorial Reclam, la Biblioteca Municipal, Centre d’Estudis Euler, Programa Despierta i Acadèmia Atenea.

L’acte va ser presentat i amenitzat per Rosana Mira que va delectar a tots els assistents i va estar presidit pel regidor d’Educació, Pepe Grau;

Alejandra Sanchis i Quel Albelda, Fallera Major i President Infantil de la Falla Plaça Malva; Inés Brines, Fallera Major d’Alzira; Luis Gisbert, vicepresident de Cultura de la Junta Local Fallera, i el president de la Malva, Fernando Cortabarra.

El jurat va estar format per Alba Fluixà Pelufo, poeta; Vicent Climent Blasco, professor de valencià, i María Teresa Vives Pascual, informadora juvenil.

Els alumnes guanyadors en les diverses categories van ser els següents:

-3a categoria. Per a l’alumnat de 3r i 4t de Primària:

*Finalista, al poema L’escola que més mola, de Estela Sancho Alonso, del CEIP Lluís Vives.

*Finalista, al poema El dau de la pau, de Thais Lopez Resa, del CEIP Gloria Fuertes.

*2n Premi, al poema Els llibres del futur de Marc Montagud Ribes, del CEIP Alborxí.

*1r Premi, al poema El meu món del futur, de Josep Dasí Martín, del CEIP Alborxí.

-2a categoria. Per a l’alumnat de 5é i 6é de Primària:

*Finalista, al poema En el segle XXIII de Roy Fajardo, del CEIP Gloria Fuertes.

*Finalista, al poema Este matí m’he despertat, de María Ortega Giner, del CEIP Alborxí.

*2n Premi, al poema Un món ideal, de David Hernándis Ibáñez, del CEIP Gloria Fuertes.

*1r Premi, al poema La meua Alzira, de Marc Navarro Martínez, del CEIP Alborxí.

-1a categoria. Per a l’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO:

*Finalista, al poema El regal, de Nerea Aliques Zafrilla, del Col·legi Xúquer Centre Educatiu.

*Finalista, al poema Un futur per a la dona, d’Andrea Carrió Llorens, del Col·legi Xúquer Centre Educatiu.

*2n Premi, al poema Jo vull un futur on…, de Elena Gonzálvez Carrascosa, del Col·legi Xúquer Centre Educatiu.

*1r Premi, al poema Et vull veure, de Martina Sanjuan Sanjuan, de l’IES nº 4.

El Premi especial a l’escola amb el nombre proporcional més elevat de treballs presentats es per als col·legis l’Alborxí i per al col·legi Xúquer Centre Educatiu, per la destacada participació dels dos col·legis.

El jurat va destacar l’alt nivell i qualitat de les obres presentades així com l’alta participació de I’alumnat de Primària, reconeixent, un any més, la implicació del professorat en este premi.

Falla Plaça Malva