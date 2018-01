Els afectats per la regularització cadastral ja poden informar-se en la nova oficina

Connect on Linked in

L’Alcalde ha explicat que l’Ajuntament facilitarà el pagament de l’impost.

L’Ajuntament d’Alzira ha posat en funcionament l’Oficina d’Atenció als Afectats per la Regularització Cadastral. L’Oficina, ubicada en la clau, al carrer rambla, 23, atén els dubtes i consultes dels alzirenys i alzirenyes afectats per la regularització cadastral.

A l’oficina els afectats poden solucionar qualsevol dubte respecte a la revisió cadastral i conèixer les possibilitats i facilitats de pagament que l’Ajuntament els ofereix.

Des del Govern Municipal expliquen que el mes de febrer de 2015, l’anterior corporació va demanar al Ministeri una regularització cadastral del terme municipal d’Alzira, per tal d’actualitzar el registre de dades dels immobles que han sigut modificats per ampliació, rehabilitació i canvi d’ús fonamentalment.

Davant la regularització, l’Ajuntament està obligat per la Llei General Tributària a cobrar aquestes actualitzacions als afectats amb efectes des de l’any 2013. La mesura afecta l’IBI, un impost de competència estatal en el quals els ajuntaments només tenen la recaptació.

L’oficina d’Atenció als afectats per la regularització cadastral tindrà les seues portes obertes fins al 12 de febrer. Els afectats també poden telefonar al número 96 070 43 48.