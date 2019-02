Els ajuntaments de la conca del Magre preparen ja la 2a Ruta del Magre

Connect on Linked in

La ruta està programada per al pròxim dissabte 30 de març i formarà part dels actes de la Trobada d’escoles en valencià de la Ribera.

L’èxit de la primera iniciativa de la Ruta del Magre que va tindre lloc el passat 19 maig de 2018 ha impulsat la Mesa pel Magre a repetir-la, introduint novetats. Enguany al ruta del Magre recuperarà igualment la senda fluvial des del terme d’Alfarp fins a Guadassuar, però es farà amb dos rutes alternatives que confluiran en Carlet, com a ciutat de trobada.

La idea és que els participants en la ruta tinguen dos punts de partida, al sud des de Guadassuar, i pel nord des dels pobles del Marquesat. Ambdues rutes confluiran a Carlet on es durà a terme una acció conjunta per tal de simbolitzar la implicació dels ajuntaments i ciutadania en la visibilització i millora de l’ecosistema fluvial. Des de la Mesa del Magre, que reunix alcaldes i regidors dels ajuntaments, esta iniciativa conjunta no sols incidix en el manteniment i conservació de la ruta, que a més vertebra el conjunt de poblacions riberenques, sinó també en la recuperació del riu. Una vegada les dos expedicions confluïsquen en Carlet, es durà a terme una plantació d’arbres de ribera entre els participants. Enguany a més, es pararà especial atenció en la conscienciació dels xiquets i xiquetes, i es convidarà els centres escolars de la comarca a participar d’esta iniciativa. Per això està prevista també la realització de tallers i activitats perquè siga una activitat familiar i lúdica, al temps que es redescobrix la vida al Magre, la seua flora i fauna.

Així ho acordaren els membres de la Mesa pel Magre que agrupa les poblacions d’Alfarb, Catadau, Llombai, Benimodo, L’Alcúdia, Guadassuar i Carlet des del 2017. També estan convidats a participar altres poblacions de la conca com: Algemesí, Montroi, Toris i Montserrat.

La ruta de 15 kilòmetres al llarg de la senda fluvial va congregar l’any passat, per primera vegada, més de 300 persones entorn de l’eix fluvial. Això va potenciar la creació d’una plataforma ciutadana pel Magre que ha organitzat diverses accions en col·laboració amb altres grups ecologistes de la Ribera.