Els ajuntaments de la Ribera Alta contractaran a 140 joves aturats a través d’Avalem Joves Plus

15/06/2017.

El secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, ha anunciat que els ajuntaments de la Ribera Alta contractaran a 140 joves aturats a través del programa engegat per la Generalitat per a fomentar la inserció laboral dels menors de 30 anys en les entitats locals, Avalem Joves Plus.