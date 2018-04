Els alumnes de l’IES Almussafes representen el mar Mediterrani en una exposició pictòrica

Connect on Linked in

La mostra, que es va inaugurar ahir dilluns 23 d’abril en la sala d’exposicions del Centre Cultural, estarà disponible fins al pròxim 2 de maig

Els alumnes de Dibuix Artístic de Batxillerat aprofiten la iniciativa per a arreplegar fons per als refugiats a través de la venda de samarretes

Almussafes, a 24 d’abril de 2018. Des d’ahir, dilluns 23 d’abril, i fins al pròxim dimecres 2 de maig, la sala d’exposicions del Centre Cultural d’Almussafes exposa les obres que els alumnes de Dibuix Artístic de l’IES de la localitat han desenvolupat en classe durant els últims mesos. La mostra, titulada ‘Mediterrani’, arreplega creacions relacionades amb aquest mar elaborades amb diverses tècniques pictòriques. A més de representar la fauna i la flora, els joves no han volgut oblidar-se del fenomen dels refugiats, per la qual cosa alguns dels quadres estan protagonitzats per escenes relacionades amb el tema de les migracions. Els alumnes han aprofitat aquest projecte per a llançar una iniciativa solidària que consisteix en la venda de samarretes elaborades per ells mateixos que venen per a recaptar fons per a ACNUR, l’agència de l’ONU per als refugiats.

El Mediterrani és una font inesgotable d’inspiració per al món artístic, per la qual cosa els alumnes de Batxillerat de les assignatures de Dibuix Artístic I i II de l’IES Almussafes l’han pres com a referència per a l’organització de la seua última iniciativa. La sala d’exposicions del Centre Cultural d’Almussafes acull fins al pròxim dimecres 2 de maig una mostra pictòrica en la qual totes les creacions estan relacionades d’una o una altra forma amb el mar que banya la Comunitat Valenciana.

Els joves artistes han representat el Mediterrani de múltiples formes i amb diverses tècniques pictòriques, entre les quals es troben el dibuix amb carbonet, llapis, tinta, pintures acríliques, tèmperes i aquarel•les. La mostra arreplega també obres realitzades amb la tècnica del gravat linòleum, collages, instal•lacions i pintures murals. Segons l’organització, es tracta de “diverses fórmules per a diferents continguts”, ja que la seua imaginació els ha portat a representar tant la fauna com la flora, així com “animals amb connotacions humanes i mitològiques”, destaquen.

No obstant açò, en la proposta ocupa un lloc destacat el fenomen dels refugiats. “La realitat s’imposa i les notícies i la manera de representar-les té cabuda en aquesta xicoteta exposició perquè no volem que siga quotidià i acceptat el que ocorre amb la gent que posa la seua vida en aquest mar”, expliquen.

L’exposició es va inaugurar ahir dilluns 23 d’abril a les 19 hores durant un acte en el qual a més d’assistir els propis alumnes i els seus professors va participar també la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes, Teresa Iborra, qui els va donar l’enhorabona pel treball realitzat durant el curs i els va animar “a seguir involucrant-se en aquests projectes que, a més del valor artístic i acadèmic, compten amb una forta càrrega solidària que és important reivindicar des de l’àmbit educatiu”, assegura.

Un projecte solidari

El seu compromís amb aquesta causa també es tradueix en una iniciativa solidària en la qual volen involucrar a tota la ciutadania. Per a intentar col•laborar amb les associacions dedicades a la protecció i defensa de les persones migrants, han realitzat unes samarretes originals amb un nombre d’edició limitada que estaran exposades en l’IES Almussafes. Anuncien que seran 88 i que estan realitzades pels 22 alumnes que participen en l’exposició.

Els interessats a col•laborar amb la causa poden adquirir-les baixa comanda inscrivint-se en el llistat que es col•locarà en el centre educatiu. Els beneficis íntegres s’ingressaran en el número de compte d’ACNUR, l’agència de l’ONU per als refugiats. Després d’aquesta operació faran públic el rebut per a corroborar la correcta gestió dels donatius aportats al projecte.