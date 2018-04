Els alumnes de segon de Primària del CEIP Almassaf entrevisten a l’alcalde d’Almussafes

Connect on Linked in

Almussafes, a 27 d’abril de 2018. Un total de 80 estudiants de segon de Primària del CEIP Almassaf han participat entre ahir i hui en una visita guiada a l’edifici de l’Ajuntament d’Almussafes per a conèixer el funcionament de la institució. En dos grups de 40 han recorregut les dependències de la casa consistorial de la mà de l’alcalde del municipi, Toni González, qui a més els ha concedit una entrevista en la qual li han preguntat sobre diferents temes relacionats amb la seua gestió al capdavant de l’equip de govern. Aquesta activitat s’emmarca dins del projecte de recerca que aquests escolars estan desenvolupant al costat de l’equip docent del centre educatiu perquè els joves coneguen les institucions locals, els serveis públics, els monuments, la cultura, l’economia i la història de la població.

L’alumnat de segon de Primària del CEIP Almassaf d’Almussafes estan desenvolupant aquest curs 2017-2018, tal com ve fent el centre des de fa diversos anys amb els escolars d’aquest nivell, un projecte de recerca sobre les institucions locals, els serveis públics, els monuments, la cultura, l’economia i la història. En el mateix, estan duent a terme diferents activitats teòriques i pràctiques amb les quals estan donant forma a un programa formatiu que els està permetent conèixer a fons el seu entorn més proper.

Entre les accions incloses en aquesta iniciativa destaquen les visites guiades a la casa consistorial, excursions que tenen com a objectiu conèixer els diferents departaments municipals i l’estructura de la institució i durant les quals l’alumnat aprofita per a entrevistar a l’alcalde, formulant-li preguntes relacionades amb l’actualitat municipal i sobre la seua gestió al capdavant de l’equip de govern.

“Aquestes activitats que es proposen des dels centres educatius són necessàries perquè els joves senten com a propi l’ajuntament i les diferents institucions del seu entorn i en el consistori sempre estarem oberts a projectes tendents a involucrar a la ciutadania en totes les qüestions que els afecten directament”, explica l’alcalde d’Almussafes, Toni González.

L’activitat s’ha desenvolupat en dues tandes durant els matins d’ahir, dijous 26, i hui divendres 27 d’abril, atès que el volum d’escolars impedeix la realització en una sola sessió. D’aquesta forma, en dos grups de 40 persones han pogut completar els objectius arreplegats pel professorat. En tots dos casos, el mateix alcalde de la població ha exercit de guia per les diferents dependències de l’edifici fins a arribar a la sala de plenaris, on ha tingut lloc la citada entrevista. En ella, els xicotets periodistes de 7 anys li han preguntat sobre qüestions que els afecten directament com l’educació, les festes o l’estat dels parcs, obtenint resposta per part del primer edil.