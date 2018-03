Els alzirenys som cada vegada més conscients amb el reciclatge

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

26 de març de 2018 – La Regidoria de Gestió Urbanística de l’Ajuntament d’Alzira ha volgut fer un balanç dels costums dels alzirenys i alzirenyes, quant a reciclatge d’envasos, paper i cartó i a allò que fa referència a residus urbans. Amb els resultats de l’estudi comprovem que som una ciutat cada vegada més conscienciada i implicada en qüestió de reciclatge.

Amb la informació arreplegada per l’empresa adjudicatària podem observar, pel que fa al reciclatge de paper i cartó, un augment d’un 5,17% més, és a dir, que l’any 2016 s’arreplegaren 540.300 kg respecte als 568.237 kg de 2017, 28.000 kg més en el reciclatge de paper i cartó en l’últim any.

Pel que fa als envasos lleugers arreplegats durant 2016, són de 292.020 kg, respecte als 312.100 kg durant 2017. Un augment del 6,88%.

Fernando Pascual, regidor de Serveis Públics, destaca que “en els últims anys, i amb les campanyes de conscienciació que hem posat en marxa des del nostre departament, som conscients que la ciutadania està cada vegada més implicada amb la seua ciutat, amb el medi ambient, amb la sostenibilitat i el reciclatge té un poc de tot això. Les dades són realment bones, positives per a tots, i estic segur que en este 2018 millorarem encara més estes dades, amb la recent incorporació del contenidor marró per al reciclatge d’orgànica. Amb esta lectura tan positiva, hem de recordar que com més reciclem, menys taxa de tractament de residus haurem de pagar”.