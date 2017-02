Els camins escolars comencen a prendre els carrers de Sueca

En total es pintaran vora 900 estampes per tota la localitat per diferenciar les diverses rutes

Sueca, 03/02/2017.El projecte Avancem Caminant va prenent forma a la ciutat de Sueca. La imatge de la iniciativa ha començat a inundar ja els carrers de la capital riberenca a mà dels mateixos alumnes dels centres participants en la iniciativa.

Es tracta d’una iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Sueca i coordinada per l’Agència Energètica de la Ribera que s’ha treballat colze a colze amb la comunitat educativa. Les rutes ajudaran a promoure la mobilitat segura, saludable i sostenible entre els escolars i també a descongestionar el trànsit a les hores punta, a l’entrada i l’eixida dels menuts a l’escola.

Des del consistori assenyalen que l’objectiu final és crear diferents itineraris segurs per als xiquets i xiquetes de primària per fomentar l’autonomia dels menuts per anar al col·legi, i alhora hàbits més saludables, tot seguint unes rutes establertes que prèviament han estudiat i dissenyat cada centre escolar.

En total es pintaran al voltant de 900 estampes per tota la localitat. El consistori i l’Agència Energètica de la Ribera han convidat als escolars a marcar, pinzell en mà, les primeres estampes de les respectives rutes i els treballs seran completats la pròxima setmana per pintors professionals.

Les estampes que marcaran la ruta al CEIP Carrasquer aniran pintades de verd, les de Maria Auxiliadora de taronja, les de la Unió Cristiana de rosa, de groc les dirigides al col·legi La Encarnación, les del CEIP Cervantes de roig, el blau marí serà el color de les Escoles Jardí de l’Ateneu, el morat clar ha estat l’elegit per a Nuestra Señora de Fátima i per últim, el blau clar per a Luís Vives.

L’inici i el final de la ruta es senyalitzarà amb un rajolet amb el motiu identificatiu del projecte i amb els logos de les tres institucions que participen: IVACE, Fons Europeu i Ajuntament de Sueca. A més, també s’hi disposaran rajolets en les interseccions de les rutes.

Totes les estampes responen al mateix disseny ja que abans es va fer un concurs on van participar tots els escolars d’infantil i primària dels huit col·legis participants, la guanyadora del qual va ser l’alumna de 6é de Primària del Col·legi La Encarnación, Aitana Carrasquer Chilet.

Una vegada estiguen pintades i definides les rutes s’establiran també els horaris i les parades del “Bus a peu” per convidar als escolars a acudir tots junts a peu fins el col·legi.