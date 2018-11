Els comerços de Paiporta ja poden apuntar-se a la campanya ‘Puja al Tren del Nadal’

Connect on Linked in

La Regidoria d’Ocupació i Comerç ha obert el període d’inscripció per a la campanya ‘Puja al tren de Nadal’. Aquest tren urbà recorrerà els carrers de Paiporta del 26 al 29 de desembre. Per a poder pujar al tren cal disposar de tickets, que es repartiran a la clientela del comerços adherits a la campanya quan es realitze alguna compra. Els comerços interessants poden formalitzar la inscripció fins al 10 de desembre.

L’objectiu de la campanya és fomentar el consum en el comerç local i de proximitat, ja que és un dels motors de l’economia del poble i resulta fonamental per a mantindre amb vida els diferents barris de Paiporta.

També repartirà tickets la Biblioteca Pública Maria Moliner pel préstec de dos o més llibres de literatura infantil.

Els requisits per a formar part de la campanya ‘Puja al tren del Nadal’ són tindre el comerç establert a Paiporta i no formar part de cap gran cadena comercial. L’adhesió a la campanya no té cap cost per als i les comerciants, i les bases i el formulari per a inscriure’s es poden consultar en la pàgina web municipal paiporta.es. Els horaris del tres dies en què el tren estarà en marxa seran d’11.00 a 13.30 hores, i de 17.30 a 20.00 hores.