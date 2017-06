Els consellers de Cultura valencià, català i balear reivindiquen un major pressupost en la “Declaració de Sueca”

El Matí de Catalunya Ràdio emet un especial des de l’Espai Joan Fuster en commemoració del 25é aniversari de la mort de l’intel·lectual de Sueca

L’especial ha reunit a Sueca al conseller valencià d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, Vicent Marzà; el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, i la consellera de Cultura del Govern Balear, Fanny Tur

Sueca 19/06/2017.Des de l’Espai Joan Fuster, a la mateixa casa on va viure i morir l’intel·lectual de Sueca, la ràdio pública catalana ha emés este dilluns un especial dedicat a l’escriptor i assagista suecà, la mateixa setmana que es commemoren els 25 anys de la seua mort. El Matí de Catalunya Ràdio, conduït per Mònica Terribas, ha fet coincidir en este programa especial al conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana Vicent Marzà; el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, i la consellera de Cultura del Govern Balear, Fanny Tur, per parlar de cultura, de política i de llengua.

Sense abandonar mai el rerefons del llegat de Joan Fuster, els responsables polítics han mantingut una conversa distesa, al llarg d’aproximadament una hora, en la que s’endevinava una gran complicitat entre ells.

Marzà ha tornat a destacar la figura de l’escriptor de Sueca com un dels intel·lectuals valencians més destacats de tots els temps: “Estem treballant per dignificar la nostra llengua i la nostra cultura i les persones que des de la intel·lectualitat, com Joan Fuster, ens van situar en el mapa. Volem que se’ns conega per Fuster, pels nostres intel·lectuals i per la capacitat d’este poble de seguir treballant”. Els seus homòlegs als governs català i balear han coincidit plenament amb ell destacant l’actualitat del discurs de Fuster, el respecte i l’admiració que es sent vers la seua figura més enllà de Sueca i del territori valencià i reprenent i recollint l’esperit fusterià en la recerca de la normalitat en tots els sentits.

Tots tres han coincidit en un aspecte fonamental, la necessitat d’exigir un major pressupost per invertir als respectius projectes i polítiques culturals, una reivindicació comuna que han batejat com la “Declaració de Sueca”. “El percentatge de pressupost que es destina a la cultura diu molt d’un país” ha reblat la consellera balear amb el ple suport dels responsables de Cultura a la Generalitat Valenciana i a la Generalitat de Catalunya, que han recordat que el pressupost de la seua àrea no correspon ni a l’1% del total dels respectius pressupostos.

Les tres conselleries van subscriure recentment la “Declaració de Palma”, un acord històric que aposta per la creació d’un corredor mediterrani cultural. El pacte, per enfortir els lligams històrics, lingüístics i culturals, pretén impulsar una dinàmica de treball compartit que ajude a crear teixit cultural i a reforçar el sector al llarg de tot el territori.

El programa ha continuat amb una taula rodona sobre el llegat de Fuster, que ha comptat amb la visió de tres perfils diferents: l’acadèmic, el cívic i l’institucional. En ella han participat Antoni Furió, catedràtic d’Història Medieval a la Universitat de València; Carme Gregori, professora de Literatura Catalana Contemporània per la Universitat de València; Salvador Ortells, director de l’Espai Joan Fuster, i Maria Isona, coordinadora del col·lectiu Reconstruint Fuster.

Al debat s’ha reivindicat la figura de Fuster com un dels pensadors més lúcids del territori, un intel·lectual que ha depassat les nostres fronteres des del número 10 del carrer Sant Josep de Sueca. Els participants han ressenyat el seu pas per la Universitat de València, han conversat també sobre l’actualitat de la seua paraula, dels adeptes i els detractors de la seua figura, del context en què va produir tota la seua obra i s’han ocupat també del seu estil, caracteritzat per la persuasió i la provocació.

El programa ha conclòs amb una tercera taula que ha tingut com a convidada especial a Empar Marco, directora general de la nova radiotelevisió valenciana i en la qual han participat també artistes i membres de destacats grups del panorama musical valencià com ara Zoo, Aspencat o el Diluvi.

Marco ha confessat sentir enveja, “este és un programa que s’hauria d’haver emés per à.” ha assenyalat amb plena complicitat amb el programa de Catalunya Ràdio, atés que ella mateixa ha estat, amb anterioritat, treballant a l’emissora pública catalana, així com també com a corresponsal de TV3 al País Valencià en la seua darrera etapa professional.

La directora de la nova corporació valenciana de mitjans audiovisuals ha avançat que la cultura serà un bastió molt important per a la nova ràdio i televisió pública valenciana, en què la música en valencià tindrà l’espai que mereix, i ha reconegut que el major repte que es planteja al seu equip és el d’aconseguir que els valencians estimen els seus mitjans públics “perquè s’ha demostrat que no se’ls estimaven”.

La música en valencià ha estat l’altra gran protagonista a l’especial. Durant tot el programa s’han succeït actuacions musicals en directe de la mà de diferents grups de renom en el panorama musical valencià com ara Aspencat, El Diluvi i Zoo i també l’actuació d’un quartet inèdit composat per Borja Penalba, Mireia Vives, Andreu Valor i Berta Íñiguez.

El programa ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Espai Joan Fuster i l’Ajuntament de Sueca, que ha estat representat en la seua alcaldessa, Raquel Tamarit; el regidor de Cultura, Vicent Baldoví, la regidora de Protocol, Isabel Jiménez i també l’assessor extraordinari de l’espai, Francesc Pérez Moragón. Les autoritats locals han acompanyat els consellers que han quedat fascinats en la seua visita a la instal·lació cultural dedicada a l’obra i la memòria de Joan Fuster.