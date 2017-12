Els efectius del Consorci Provincial de Bombers mostren la cara més humana a un calendari solidari

· Josep Bort: «Aquest calendari solidari reflecteix un gest, una actitud, una manera de ser i de treballar que identifica a tot el col·lectiu»

· L’anuari immortalitza els bombers en el seu retorn a les localitzacions on han realitzat algun dels serveis que més els ha marcat

· La recaptació íntegra d’aquest calendari anirà destinada a l’ONG Cris Contra el Càncer per a contribuir al desenvolupament del projecte d’investigació del Sarcoma d’Edwing

13/desembre/2017. El rescat d’una conductora atrapada per la fúria de l’aigua; el so de les explosions en l’atemptat perpetrat per la banda terrorista ETA a la platja de Gandia el 2001; els episodis viscuts durant la Pantanada de Tous; l’operació per salvar una excursionista ferida després d’una travessia que va durar tota la nit; o el rescat d’un xiquet caigut en un pou de 30 metres de profunditat i que sorprenentment va resultar il·lès. Són només algunes de la dotzena d’històries i vivències que recull el calendari solidari 2018 del Consorci Provincial de Bombers de València, el qual ha estat presentat al Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM). Les seues pàgines reflecteixen 12 històries que han marcat als 12 bombers que participen en el projecte. Fotografies i relats que mostren la cara més humana del col·lectiu.

«Tota la societat està agraïda als bombers per la seua feina i els valora de forma molt positiva. El coneixement, la professionalitat i valentia que demostren en cada servei ens fa sentir orgullosos d’aquest col·lectiu. Gràcies a aquests valors estem avui ací presentant molt més que un calendari. Celebrem un gest, una actitud, una manera de ser i de treballar que identifica a tot el col·lectiu», ha subratllat el diputat de Medi Ambient i president del Consorci, Josep Bort.

En aquest sentit, Josep Bort ha volgut agrair públicament als bombers participants «el grandíssim esforç realitzat per tornar a reviure les seues pitjors experiències en les mateixes localitzacions dels sinistres», ha apuntat.

La recaptació íntegra d’aquest calendari anirà destinada a l’ONG Cris Contra el Càncer. Amb ella es dotarà part del projecte d’investigació del Sarcoma d’Edwing que la Fundació desenvolupa a la Universitat de València a través de l’Institut d’Investigació Sanitària de València INCLIVA.

Unir esforços contra el càncer

«Les fotografies realitzades per les fotògrafes de l’associació de Dones Fotoperiodistes de València il·lustren a la perfecció històries impactants que han viscut els efectius d’aquest cos i que ara comparteixen amb tots nosaltres per implicar-se en la lluita contra una malaltia que ens afecta a tota la societat», ha destacat durant la seva intervenció la directora de l’ONG CRIS contra el càncer, Marta Cardona.

Per la seua part, la doctora Rosa Noguera ha ressaltat que unir l’esforç i la saviesa de diversos professionals –bombers, fotoperiodistes i investigadors– i d’organitzacions públiques i privades compromeses amb la investigació en càncer infantil i d’adolescents, com la Fundació Cris Contra el càncer, «és una forma d’avançar perquè ells siguen adults sans», ha emfatitzat.

Finalment, cadascuna de les fotògrafes de l’associació Dones Fotoperiodistes de València que han participat desinteressadament en el projecte, han fet entrega de la seua instantània al bomber immortalitzat en el lloc on es va produir el servei més impactant. Els efectius han recollit la imatge entre els aplaudiments dels assistents.