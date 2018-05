Els escolars d’Almussafes aprenen educació vial gràcies a la Policia Local

Connect on Linked in

La Regidoria de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament del municipi aborda la desè primera edició de l’Escola d’Educació Vial de la població

A través de cinc sessions teòric-pràctiques, els alumnes coneixen de prop el món de la circulació i el tràfic motoritzat

Almussafes, a 22 de maig de 2018. Aquesta setmana, els alumnes de 3r i 4t de Primària del CEIP Almassaf d’Almussafes estan duent a terme una iniciativa emmarcada dins del programa formatiu de l’Escola d’Educació Vial del municipi que des de fa onze anys organitza el Departament de Policia Local de l’Ajuntament de la població. Els agents han instal•lat un circuit de tràfic en l’Àgora del Parc Central perquè l’alumnat realitze el recorregut amb les seues bicicletes. En el mes de juny serà el torn dels alumnes d’aquests mateixos nivells del CEIP Pontet. Tal com explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Faustino Manzano, amb aquesta iniciativa “aconseguim que els menors adquirisquen les actituds i eines que els ajudaran a adoptar conductes vials responsables, respectuoses i solidàries”.

La prevenció i la conscienciació sobre diferents temes relacionats amb la seguretat i la convivència continua sent una de les principals línies estratègiques per a la Regidoria de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament d’Almussafes. El Departament de Policia Local de la localitat implementa durant l’any diferents programes en aquest sentit i molts d’ells, com el qual es va crear per a ensenyar l’ús correcte del material pirotècnic, tenen com a destinataris als joves estudiants del municipi.

En la mateixa línia, els escolars dels tres centres educatius de la població també participen des de fa onze anys en l’Escola d’Educació Vial impulsada des del consistori municipal, amb la qual els agents del cos policial donen a conèixer als alumnes la normativa en matèria de circulació i el funcionament de la senyalització, així com consells para per a evitar accidents i nocions bàsiques de primers auxilis perquè siguen capaços d’actuar davant situacions de risc.

Aquests són els principals objectius de la iniciativa que en les últimes setmanes s’està duent a terme en els CEIP Almassaf i Pontet. El programa, coordinat per l’agent Jacob Romero, consta de cinc sessions en les quals es va oferint un contingut teòric i pràctic que culmina en el circuit que s’instal•la en l’Àgora del Parc Central perquè els menors puguen aplicar l’après prèviament en l’aula.

“En funció de l’edat dels destinataris la Policia Local adapta els continguts, les tècniques i els elements formatius, una flexibilitat que permet unes majors garanties d’èxit”, destaca el regidor de Seguretat Ciutadana, Faustino Manzano. “Açò es tradueix que el projecte engloba dinàmiques tan dispars com els jocs, les projeccions audiovisuals, les vistes a la reguarda policial o els circuits d’educació vial, totes elles coherents amb els objectius perseguits amb la posada en marxa de la iniciativa”, ressalta l’edil.

Ahir, dilluns 21, i hui, dimarts 22 de maig, els alumnes de 3r i 4t de Primària del CEIP Almassaf estan posant el punt i final a la seua experiència vial d’aquest curs amb la seua participació en una pista instal•lada en l’Àgora del Parc Central, en la qual els joves estan aplicant tot l’après mentre circulen amb les seues bicicletes per un recorregut dissenyat expressament perquè els alumnes experimenten en primera persona el protocol que han de seguir quan es troben amb els diferents tipus de senyals.

En el mes de juny seran els alumnes d’aquests mateixos nivells del CEIP Pontet els que concloguen aquest repte amb el qual, tal com recorda Manzano, “aconseguim que els menors adquirisquen les actituds i eines que els ajudaran a adoptar conductes vials responsables, respectuoses i solidàries”.