Els forns valencians ofereixen una àmplia varietat de menjars típics per a estes festes de Pasqua

Les mones de Pasqua és el producte estrella d’estos dies

Arriba Pasqua i, amb ella, les pastisseries valencianes comencen a oferir els seus productes més típics i tradicionals per a estes festes tan assenyalades.

Ubicada al municipi de Paiporta, este forn ja ho té tot a punt per a la jornada pasqüera de hui. Amb una àmplia varietat de productes, ofereix als seus clients algunes novetats com galetes amb dibuixos tradicionals per a esta Setmana Santa o també mones de galetes.

Tal com destaca el propietari de la pastisseria Rial, durant estos dies, les jornades laborals comencen a la 1.00 h. de la matinada.

Un llarg procés d’elaboració perquè tot quede perfecte quan, cada matí, obrin les seues portes als clients.

I, ara, s’esperen dies de gaudir de tots estos productes. Dolços tradicionals per a estes festes que, com sempre, ens han marcat les mones de pasqua, un producte que s’ha transmet de generació en generació. Menjars típics per a degustar en la família o els amics en estos tres dies de Pasqua.