Els gossos, protagonistes del Dia del Color a Sueca

El lloc escollit per a la pintura d’esta edició ha estat una paret annexa al nou parc de convivència de gossos

Sueca, 06/09/2017.Este dimecres s’ha celebrat a Sueca el Dia del Color. Esta és una altra de les iniciatives clàssiques del programa de Fira i Festes, organitzada cada any per l’Escola d’Art Municipal Escultor Beltrán amb la col·laboració del consistori suecà. La jornada, que porta més de 30 anys celebrant-se, tenia enguany per leitmotiv els animals, atés que el lloc que s’ha triat per a la pintura mural d’esta edició és confrontant al nou parc de convivència de gossos.

La regidora de Medi Ambient, Isabel Jiménez, titular d’una de les àrees que ha promogut l’acte ha explicat que amb esta jornada festiva i participativa el que es pretén és integrar elements com ara la caseta d’hidroelèctrica sobre la qual s’ha pintat el mural amb l’estètica de la ciutat, decorar i alhora, en este cas concret, conscienciar la gent per l’estima i el respecte als animals i pel bon ús d’este espai destinat a l’esplai i les necessitats de les mascotes.

El director del centre, Manel Baixauli, ha explicat que esta jornada oberta al públic i que compta amb la participació de l’alumnat, marca tradicionalment l’inici del curs de l’escola d’art municipal. El disseny, que és una obra original de Baixauli inspirada en una frase del filòsof grec Diògenes de Sinope “Com més conec la gent, més m’estime el meu gos”, s’ha treballat en pintura acrílica sobre una paret estucada, allisada prèviament, per a la millor conservació de la pintura.

Tant la responsable municipal de Medi Ambient com el regidor de Cultura, Vicent Baldoví; el regidor de Festes, Pau Roselló i la Festera Major, Maria Viñoles, i la seua Cort d’Honor, han visitat els treballs de pintura al llarg del matí i alguns d’ells, fins i tot, s’han animat a col·laborar en la tasca, pinzell en mà.