Els jóvens d’Almussafes tenen al seu abast un programa municipal d’oci nocturn de cap de setmana

El servici, coordinat des del Departament de Joventut, registra prop de 500 visites en el seu primer trimestre de la temporada

Els jóvens entre els 12 i els 14 anys són els principals usuaris d’esta oferta de diversió gratuïta que s’oferix en el Centre Cultural

La campanya de la temporada 2015-2016 es va tancar amb 1.798 usos

El programa municipal d’oci alternatiu per a jóvens, impulsat des de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Almussafes i que, el passat mes d’octubre del 2016 va inaugurar la seua dotzena edició, ha aconseguit sumar 427 usos en el seu primer trimestre en funcionament i este mes de gener ha représ la seua activitat, després del recés de les vacacions nadalenques. Els caps de setmana en El Centre Cultural” és el nom amb què s’acunya esta campanya anual nocturna, dirigida per monitors especialitzats contractats pel consistori municipal, que dirigixen l’extensa agenda d’activitats que s’oferta al col·lectiu tots els caps de setmana entre els mesos d’octubre i maig. La passada temporada 2015-2016, la iniciativa va reunir un total de 1.798 visites, una xifra superior a les 1.453 amb les que es va clausurar la convocatòria anterior.

Després del descans vacacional nadalenc, divendres que ve dia 13 es reprendrà a Almussafes la campanya d’oci nocturn “Els caps de setmana en el Centre Cultural”, l’espai municipal que l’ajuntament li brinda, des de fa dotze anys, al col·lectiu de jóvens d’Almussafes, amb edats compreses entre els 10 i els 16 anys.

Les vesprades nits dels divendres, dissabtes i diumenges, els jóvens tenen una cita amb este punt de trobada i diversió d’accés lliure i gratuït, emplaçat en la planta baixa de l’immoble de referència cultural de la localitat, que rep una mitja diària de 21 assistents. “Superem la dècada demostrant un compromís amb un oci segur per als nostres jóvens”. Per això, els oferim esta alternativa d’activitats plenament adaptada als nous temps que conjuga diversió, cultura i formació específica per a aquells que es troben en una franja d’edat intermèdia entre la infància i l’adolescència i que requerixen d’un espai exclusiu”, destaca la regidora de Joventut, Davinia Calatayud.

L’acceptació dels jóvens d’este servici de dinamització municipal que els brinda una gran quantitat de possibilitats d’oci per al cap de setmana es reflectix positivament en el nombre de visites registrades, ja que en este primer trimestre de la temporada 2016-2017 s’acosta a les 500, majoritàriament entre la franja d’edat compresa entre els 12 i els 14 anys, enfront dels 1.798 usos amb què es va clausurar la convocatòria anterior del programa nocturn. La bona acollida d’esta iniciativa d’escampament alternatiu per a jóvens, inaugurada l’any 2005, se sustenta en el fet que són els propis usuaris els que participen activament en el disseny de l’agenda d’activitats. “Com a conseqüència d’això, el resultat està plenament adaptat als seus gustos i necessitats”, afirma la regidora.

El col·lectiu de jóvens d’Almussafes pot disfrutar d’este espai de relació tots els divendres, a partir de les 9 de la nit i fins a l’1 de la matinada, els dissabtes, des de les 6 de la vesprada i els diumenges a partir de les 6.30 i fins a les 9 de la nit. “Intentem oferir una àmplia franja horària, atés que en estes edats els jóvens no disposen de moltes altres opcions d’entreteniment i, especialment en el període hivernal, la seua permanència en els carrers és complicats”, afig l’edil. I postil·la “cada any incorporem novetats i millores en la infraestructura de diversió al seu abast, invertint principalment en l’àmbit tecnològic, que és el que generalment obté una major demanda”.

Diversos monitors del Grup Tot s’encarreguen de coordinar l’oferta d’activitats programada per al mencionat servici de dinamització que inclou sopars, campionats, cinefòrum, exposicions, així com tallers artístics, culinaris, cinematogràfics i radiofònics, entre moltes altres alternatives. Precisament, a partir de febrer el grup musical de Hip-hop “Nascuts de la Terra” col·laborarà en el programa d’oci nocturn realitzant un taller de ràdio, amb una secció específica de Hip Hop. Este taller emetrà el que hagen preparat els xavals que assistixen a l’oci des de la ràdio del Centre d’informació Juvenil. En la presentació que es va realitzar a l’octubre, se’ls va donar l’oportunitat als usuaris del programa que pogueren decidir, per mitjà d’una taula redona, quin seria l’enfocament del projecte de col·laboració amb el grup musical. “Per consens, van decidir que els agradaria aprendre i muntar un taller de ràdio”, destaquen els monitors del servici.

Així mateix, el programa també oferix la possibilitat que els jóvens utilitzen l’espai existent per a practicar altres aficions lliures, visionar pel·lícules i inclús compartir el seu interés pel futbol amb els diferents partits retransmesos.