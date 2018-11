Els joves de Mislata diuen “Ja n’hi ha prou!” a la violència masclista

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Durant el tot el mes de novembre, la Casa de la Dóna de Mislata ha anat programant un ampli ventall d’actes contra la Violència de Gènere

Bielsa: “la societat de Mislata està especialment compromesa amb la lluita per la igualtat, l’educació en valors feministes i la prevenció de qualsevol tipus de violència.”

Com cada mes de novembre, en un clar compromís per la igualtat i contra la violència de gènere, l’Ajuntament de Mislata a través de la regidoria de Polítiques d’Igualtat i Dona, programa les Jornades Contra la Violència de Gènere, que en enguany han arribat a la seua XV edició.

Aquest mes tan significatiu, es clausura el dia 25, data en la qual es commemora el Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra les dones, amb una gran marxa a València, convocada pel Moviment Feminista de València. Encara que a Mislata, s’ha posat punt i final a les jornades amb la lectura d’un Manifest en el qual han participat l’alumnat dels instituts de la localitat i que ha conclòs amb una llarga i sonora xiulada contra la xacra de la violència masclista i al que han acudit l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, amb una àmplia representació del ple municipal.

Com ja va fer en la presentació de l’I Pla d’Igualtat de Mislata, acte amb el qual es donava el tret d’eixida a les jornades, Bielsa va voler destacar la creixent summa de persones a la lluita contra la violència de gènere, “tots i totes hem de seguir sumant i treballant per a prevenir, reeducar i consolidar la igualtat plena i efectiva per a acabar definitivament amb les agressions masclistes i les víctimes”.

A més de les paraules de l’alcalde Bielsa, l’alumnat dels instituts de la Moreria, Músic Martí I Soler i Vaig moldre del Sol, i els col·legis de Sagrat Cor i Santa Creu van llegir cadascun un manifest amb un missatge comú i clar, dir “ja n’hi ha prou a la violència masclista”.

Aquesta nova campanya de sensibilització ciutadana contra la violència de gènere va tenir, a més de la ja citada presentació de l’I Pla d’Igualtat de Mislata, altres activitats destacades com la V edició de “Art al Carrer” organitzada per l’Associació de Dones Progressistes de Mislata, l’IX Concurs de Cartells 25 de Novembre, la representació teatral del clàssic “Lisistrata”, així com diversos actes i col·loquis, tots ells amb una àmplia participació i assistència de públic.