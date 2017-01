Els jubilats d’Almussafes es mengen el Tortell de Reis

La regidoria de la Tercera Edat sorteja regals entre els assistents al primer sopar de l’any 2017

Com ve sent habitual, entorn de 200 majors de la localitat d’Almussafes es van donar cita, dissabte passat dia 7, en la Llar del Jubilat per a disfrutar del sopar commemorativa de Reis, l’acte de germandat amb què l’Associació de Jubilats i Pensionistes festeja l’obertura de l’any 2017.

A més de degustar el dolç típic de Reis, el tradicional Tortell, que va ser les postres estrela del sopar, per segon any consecutiu, la regidora de la Tercera Edat, Paqui Oliver, va decidir sorprendre els assistents amb un sorteig públic de deu regals d’articles per a la llar, que es va celebrar una vegada conclosa el sopar.

Els representants de la Junta Directiva de l’Associació, entre ells el propi president Francisco Ruiz, van col·laborar amb l’edil en la realització de la rifa, con la que se repartió felicidad a los diez vecinos y vecinas que finalmente resultaron agraciados.