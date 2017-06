Els jubilats i pensionistes visiten la potabilitzadora de la Ribera

Els jubilats i pensionistes de l’Associació Antonia Cerdà de la barriada de l’Alquerieta d’Alzira han visitat la potabilitzadora de la Ribera.

La visita s’emmarca dins la campanya encetada per l’Ajuntament d’Alzira i Aigues de València amb l’objectiu de donar a conèixer el tractament que rep l’aigua que arriba a les seues aixetes.

Des de la regidoria de serveis públics recorden que l’aigua que ix per les aixetes de les cases dels alzirenys hi té totes les garanties; sent l’aigua amb més qualitat de la història d’Alzira.

I també, la campanya vol conscienciar la ciutadania dels avantatges que comporta beure aigua de l’aixeta i no comprar-la embotellada. Parlem de raons de tipus econòmiques però també medi ambientals.

Les visites segons han informat des de la regidoria de serveis públics continuaran al llarg d’aquest any .