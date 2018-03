Els passos de Setmana Santa de l’Alcúdia en miniatura

Print This Post

Una veïna del municipi realitza les obres amb treballs manuals

Toñi Azorín, veïna de l’Alcúdia fa quatre anys que realitza amb treballs manuals aquestes obres. Miniatures dels passos de la Setmana Santa d’aquesta localitat.

Cada any en aplegar aquesta festivitat, exposa les obres al municipi per tal que els veïns i veïnes, puguen veure les seues creacions.

Tal com assegurava l’autora, seguirà treballant i perfeccionant aquests passos, per tal de tornar a exposar-los en la Setmana Santa del pròxim any.