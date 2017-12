Els pilots becats per la Diputació de València triomfen en la Nascar europea

Els valencians Borja García i Carmen Boix, premiats en la gala de final de temporada

23/Desembre/2017-. Els pilots becats per la Diputació de València i la Fórmula de Campions, Borja García i Carmen Boix, han brillat entre els millors de la Nascar Whelen Euro Series, les sèries europees de la renombrada competició americana. García va concloure la temporada en la tercera posició de la general, després de liderar la carrera pel títol des de la primera cita fins a la penúltima, mentre que Carmen Boix es va proclamar campiona en la categoria femenina.

Borja García va començar l’any en gran, amb la “pole” i les dues victòries a casa, en el *Circuit Ricardo Tormo, en la primera prova de la temporada. D’aquesta manera, des del primer moment es va encimbellar pel cap alt de la classificació. Posteriorment arribarien dos triomfs més i una important regularitat amb 11 carrereas entre els 10 primers.

El pilot becat per la Diputació de València ha tancat l’any com el pilot amb més triomfs en el seu haver-hi, però se li va escapar el títol en l’últim cap de setmana de la temporada, en el qual la puntuació era doble i en el qual no va tenir la sort del seu costat, ja que va patir diversos problemes tècnics que li van relegar a la tercera posició de la general. Malgrat tot, la seua progressió no deixa de ser ascendent, ja que es tracta del millor any del pilot de la Diputació en el campionat, després de quatre temporades, i l’any que ve optarà al títol.

El jove pilot s’ha mostrat satisfet en la seua progressió per la Nascar: “acabe l’any content, perquè he sigut el pilot que més carreres ha guanyat i que més vegades s’ha classificat entre els deu primers, havent batut també el rècord del circuit en l’oval de Venray, no obstant això en l’última carrera vam tenir mala sort i vaig perdre el títol, i fins i tot el subcampionat, espere que el pròxim any puga comptar amb aqueix poc que ens ha faltat per a portar-nos el títol” ha destacat.

Carmen Boix guanya en la seua estrena

Per la seua banda, Carmen Boix ha tancat la seua primera temporada en la Nascar Whelen Euro Series amb el títol femení sota el braç, després d’una intensa batalla durant tota la temporada. La jove pilot becada per la Diputació de València es va estrenar a més a València amb la seua primera aparició entre els deu primers de la categoria general.

Carmen va prosseguir amb la seua adaptació a la Nascar en un any complicat en el qual ha corregut per a dos equips i amb fins a tres cotxes diferents, i ho va fer pràcticament en tot moment com a líder de la categoria femenina. La valenciana no va deixar de millorar i va aconseguir el seu millor resultat de 2017 en l’última cita, amb una sisena posició general i amb el títol de la categoria femenina. Boix espera la pròxima temporada seguir creixent para, en un futur no gaire llunyà, fer el salt a Amèrica.