Els pilots de motociclisme disputen una partida de pilota valenciana contra pilotaris professionals amb motiu del Gran Premi Motul

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El director general d’Esport, Josep Miquel Moya, ha assistit, juntament amb Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, a l’exhibició de pilota valenciana realitzada al Trinquet de Pelayo amb motiu del Gran Premi Motul de la Comunitat Valenciana. També hi han assistit els pilots del mundial Maverick Viñales, Álex Rins, Jorge Martín i Arón Canet.

Per al director general d’Esport, Josep Miquel Moya, “l’intercanvi entre el motociclisme i la pilota valenciana, dos esports que tenen un enorme arrelament entre els valencians, és quasi una experiència màgica. A més, aquesta acció, en la qual pilots mundialistes comparteixen joc en un escenari com el trinquet de Pelayo amb els nostres jugadors, suposa una promoció i difusió per al nostre esport autòcton”.

Els pilotaris professionals Genovés, Soro, Puchol, Javi, Santi, Moltó i Brisca han jugat una partida d’exhibició, i després han compartit pista i pilota amb els pilots del Mundial de Motociclisme. El nou campió del món de Moto3, Jorge Martín, s’ha mostrat “impressionat per com juguen i sorprés per la dificultat. Tinc la mà un poc adolorida, però sempre és bo conéixer un esport nou”.

El Circuit Ricardo Tormo acull des d’aquest dijous i fins al diumenge 18 el Gran Premi Motul de la Comunitat Valenciana, última prova del Mundial de Motociclisme, amb tot l’aforament venut i per al qual s’esperen més de 100.000 aficionats el diumenge, dia de la carrera.