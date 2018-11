Els Populars d’Algemesí felicitem la gestió del segon episodi de pluges

Connect on Linked in

Davant el primer episodi de pluges, amb una alerta roja decretada des de dijous, no s’havien pres decisions amb antelació que permetéren reaccionar ràpidament

Presentarem una moció per a què tots els partits polítics assumim el compromís d’actuar a partir de l’any que ve, governe qui governe, en resoldre el problema del Pont Blau

Els Populars d’Algemesí creiem fermament en l’honestitat política i, de la mateixa manera que critiquem el que pensem que s’ha de criticar, també som conscients que cal posar en valor les bones accions que redunden en una millor atenció al ciutadà.

El passat divendres visquérem el primer episodi de pluges, amb una alerta roja decretada des de dijous, però no s’havien pres decisions amb antelació que permetéren reaccionar ràpidament.

A conseqüència d’això, publicàrem un comunicat denunciant el fet que les classes es suspengueren a les 7 del matí, que no hi haguera cap grup de treball coordinat per a actuar durant la nit a pesar de conéixer la previsió, que els ciutadans s’hagueren d’informar per altres ajuntaments dels talls de carreteres i que els imbornals estigueren per netejar.

Pensem que estem en l’obligació de denunciar el que no es fa bé, perquè això condicionarà que en el futur es faça millor. I de fet així va ser tan sols uns dies després en el següent episodi de pluges previst per a dilluns. El mateix diumenge ja es va configurar un grup de treball format per polítics, tècnics, la brigada municipal, la Policia Local i el departament de comunicació, que decidiren suspendre les classes, esta vegada, amb previsió. Amb tota la faena repartida, la resposta ha sigut molt efectiva, ja que la coordinació entre tots els departaments ha fet possible que el ciutadà estiguera informat pràcticament en temps real de quina era la situació dels passos subterranis, carreteres i alertes meteorològiques. Per tant, es evident que el comunicat que llançàrem ha sigut efectiu, pel que volem felicitar a l’alcaldessa i a tots els responsables dels departaments implicats per la gestió del segon episodi de pluges.

Una vegada ha passat el temporal, pensem que s’han de prendre mesures en quant al pas subterrani que deixa incomunicats als barris del Raval i el Carrascalet. Per això anem a presentar una moció al Ple de l’Ajuntament per a què tots els partits polítics assumim el compromís d’actuar a partir de l’any que ve, governe qui governe, per a resoldre el problema.

Els populars d’Algemesí també ens compromotem a que, en quant finalitze el contracte de gestió meteorològica adjudicat a una empresa de Barcelona, publicar un plec de condicions que també contemple l’assessorament i la informació meteorològica qualsevol dia de la setmana, com teniem contractat en l’anterior legislatura, que beneficiava a tots els col·lectius que depenien del cel per a organitzar activitats a l’aire lliure i permetia a la Policia Local coordinar-se millor per a actuar front a possibles alertes.