Els programes Emcord i Emcorp permeten la contractació de sis persones a Almussafes

Gràcies a aquests plans, subvencionats per Labora, disposen d’un lloc de treball durant sis mesos a jornada completa en l’administració local

Tres peons forestals, dos auxiliars administratius i un assistent per a persones majors reforcen els diferents serveis municipals

Des del passat 20 de desembre i fins al pròxim 19 de juny, un total de sis persones participen en els plans d’ocupació Emcord i Emcorp del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora), programes que els han permés disposar d’un contracte laboral de sis mesos a jornada completa per a treballar en diferents departaments municipals. L’Ajuntament de la localitat ha rebut dues subvencions de la Generalitat Valenciana que sumen 52.869,50 euros per a la posada en marxa d’aquests programes i ha invertit els 3.809 euros restants per a poder implementar-los.

L’Ajuntament d’Almussafes continua generant llocs de treball en la localitat amb la posada en marxa de nous plans d’ocupació. Els dos últims grups que s’han incorporat a la plantilla municipal gràcies a aquestes iniciatives han sigut els formats per les persones seleccionades per a participar en la nova edició dels programes Emcord i Emporp, amb els quals el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, Labora, busca fomentar la contractació d’aturats de llarga durada i majors de 30 anys.

En total, el consistori municipal ha aconseguit emprar gràcies a aquestes subvencions de la Generalitat Valenciana a 6 persones, tres per cada programa, totes elles amb contracte en vigor des del passat 20 de desembre i fins al pròxim 19 de juny. Per a finançar aquests projectes, en els quals l’Ajuntament ha invertit 3.809 euros, la Regidoria d’Ocupació ha rebut dues subvencions de 25.717 euros (Emcord) i 27.152,50 euros (Emcorp) de Labora.

“Des de l’executiu municipal el nostre objectiu és continuar millorant la qualitat de vida de la ciutadania, i això passa, a més de per brindar un bon nivell de serveis públics, per intentar que les persones tinguen treball, una tasca que desenvolupem a través del Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació 2016-2020. Els contractes són de sis mesos a jornada completa, un període en el qual aquestes sis persones podran gaudir de tranquil·litat econòmica i l’administració local disposarà de més efectius per a poder atendre les necessitats administratives, de neteja i d’atenció que es duen a terme”, assenyala l’alcalde d’Almussafes i regidor d’Ocupació, Toni González.

En el cas de de l’Emcord, s’han incorporat a tres persones, dos peons forestals, que treballen en la brigada de jardineria, i un assistent per a persones d’edat avançada, dedicada al desenvolupament de tasques de suport en el programa Espai Gran i en el servei d’acompanyament per a per a persones majors. Per part seua, a través de l’Emcorp han aconseguit una oportunitat laboral dos auxiliars administratius, que treballen en el Centre Cultural i en l’Arxiu Municipal, i un peó forestal, que també treballa en la brigada de jardineria.