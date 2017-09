Conselleria d’Agricultura confirma a LA UNIÓ l’existència de parcel•les il•legals de la mandarina Sigal a la Comunitat Valenciana que no han passat la quarantena ni estan sanejades

Els propietaris tenen l’obligació de destruir aquest material vegetal, tot i que encara no ho han fet, i LA UNIÓ ha demanat a l’Administració autonòmica que actue d’ofici i la destruïsca sobre la base de la seua pròpia Resolució

14 de setembre de 2017.– Conselleria d’Agricultura ha confirmat a LA UNIÓ de Llauradors l’existència d’algunes parcel•les a la Comunitat Valenciana plantades amb la varietat de mandarina híbrida d’origen israelià, denominada Sigal, que no han passat ni la fase de quarantena legalment establida ni s’ha comprovat que estiguen sanejades.

LA UNIÓ va denunciar aquests fets fa uns mesos a la Conselleria d’Agricultura perquè a través del seu Servei de Sanitat Vegetal actuara i inspeccionara les parcel•les i si escau aplicara la legislació vigent que disposa ja que “no es pot cultivar en el nostre territori cap varietat de cítrics que no haja passat el període de quarantena corresponent o s’haja certificat per l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) que està completament sanejada”.

La Conselleria d’Agricultura, com a mesura fitosanitària i donant la raó a LA UNIÓ, va signar al juny una Resolució per la qual obligava als propietaris a destruir el material vegetal de la varietat Sigal per no estar sanejat i ser possible transmissor de plagues. Així, es donava als interessats un termini màxim d’un mes, a explicar des de la recepció de la notificació, per a procedir a la destrucció del material vegetal, circumstància que a més hauria de comunicar al Servei de Sanitat Vegetal doncs s’ha de realitzar en presència de funcionaris. Si en el període indicat, l’interessat no haguera procedit a la destrucció del material, d’acord a la Llei de Sanitat Vegetal l’Administració competent procedirà a executar la destrucció.

LA UNIÓ ha pogut certificar que encara no s’ha procedit a la destrucció del material vegetal per part de la propietat i es podria donar el cas que, suposadament, es distribuïra des d’allí material il•legal, per la qual cosa ha notificat a la Conselleria d’Agricultura que destruïsca d’ofici, tal com es contempla en la Resolució, la plantació.

Aquesta varietat és una obtenció del Aro Volcani Center d’Israel i la titularitat a Espanya és de Citrus Genesis. No obstant això, aquesta varietat no hauria d’estar cultivant-se encara ja que acaba de passar els tràmits de quarantena legalment establida i s’ha distribuït als vivers autoritzats per a la seua reproducció i posterior distribució i plantació.

LA UNIÓ és coneixedora de l’existència de més plantacions il•legals d’aquesta varietat, fins i tot fora de la Comunitat Valenciana, i anirà denunciant la seua situació a la Conselleria d’Agricultura o a les autoritats competents en cadascuna de les comunitats autònomes perquè adopten les mesures fitosanitàries pertinents. Per això reclama a l’empresa que té els drets de gestió d’aquesta varietat que aclarisca la situació i col•labore.

LA UNIÓ pretén amb aquestes denúncies evitar que es produïsca una situació d’abús en el futur cobrament als llauradors de royalties elevats mitjançant un procés similar al que s’ha dut a terme amb la varietat Orri, quan al principi es va expandir el material vegetal abans de la seua protecció per a després, una vegada aconseguida la mateixa, reclamar mitjançant processos de regulació uns royalties que ronden els 75 € per planta i 0,03 euros per kg comercialitzat.

La mandarina Sigal és un híbrid entre la Orah i la Shani, el fruit de la qual és de grandària mitjana, sense coll, color taronja fosc, partenocàrpic, no autoincompatible i de maduració tardana, doncs a Israel es produeix entre els mesos de gener i febrer.