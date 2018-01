Els representants del sector agrari alzireny demanen la dimissió del regidor d’Agricultura

Connect on Linked in

El sector, com a mesura de protesta, anuncia que “no assistirà al Consell Local Agrari”

El sector agrari alzireny ha demanat la dimissió del regidor d’Agricultura i Medi ambient, Pep Carreres.

Bernardo Ferrer ha llegit en nom del sector un manifest, signat per la delegació local de l’Associació valenciana d’Agricultors, la Sèquia Reial del Xúquer d’Alzira i la Comunitat de Regants de Pous d’Alzira, on s’exposen les raons que els porten a demanar la dimissió de Carreres. El sector explica que, en més de dos anys de legislatura, Carreres no ha convocat ni en temps ni forma els consells agraris. També han manifestat que la regidoria no els dóna el suport que cal davant els danys que les inclemències meteorològiques han provocat en els cultius.

Lamenten l’abandonament en el manteniment i neteja de camins rurals, cunetes i barrancs, i critiquen que l’Ajuntament tan sols contemple una partida de 30.000 € per a aquests treballs.

En matèria de seguretat agrària, el sector demana més recursos humans i econòmics per vigilar les 74.000 hectàrees del terme municipals;i insisteixen a conéixer quin és el retorn, en termes de pressupost, de tots els impostos de l’IBI rústic que es recapta en aquestes hectàrees.

A més, el sector també exigeix que es mantinguen mecanismes d’equilibri entre la fauna salvatge i l’agricultura davant els danys que causen les superpoblacions de conills i porcs senglars; i denuncien que la regidoria no atenga les tasques de neteja de la parcel·la que l’ajuntament té en propietat en La Murta.

Per tot això, i com a mesura de protesta, els representants de les 74.000 hectàrees del terme d’Alzira han manifestat que no assistiran a cap consell local agrari fins que no s’arribe a un punt de diàleg i consens.

El sector també troba a faltar l’absència de jornades organitzades per l’ajuntament per abordar qüestions relacionades amb l’agricultura i el medi ambient.