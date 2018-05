Els sindicats de treballadors d’Alzira abandonen la Taula General de Negociacions

Print This Post

Han exposat que l’Ajuntament no ha complit amb la seua part de l’acord

Els sindicats representants dels treballadors de l’Ajuntament d’Alzira han abandonat la Taula de Negociació celebrada ahir i que portava repetint-se en els últims temps. Tal com han expressat des dels sindicats, s’han sentit enganyats per l’actual equip de govern de la ciutat.

Ivan Martínez, regidor de Personal, ha explicat que la situació actual en la qual es troba el procés de negociació és complicada.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, respecta aquesta decisió i l’entén com a part del procés de negociació que està tenint lloc entre les dos parts.

Per la seua part, els sindicats apunten que, a partir d’aquest moment, prendran les mesures que consideren més oportunes. Per l’altra banda, l’Ajuntament es mostra dispost a continuar amb les negociacions com fins ara.