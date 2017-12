Els usuaris “d’Espai Gran” Almussafes celebren el Nadal

L’ajuntament els va organitzar una festa, en la que l’art, la gastronomia i la música van tindre un paper protagonista

Autoritats i familiars dels assistents a este programa municipal que aposta per l’envelliment actiu van compartir diversió, ahir dimecres 27 de desembre, a la Llar dels Jubilats

Almussafes, a 28 de desembre de 2017. El grup d’usuaris “d’Espai Gran” Almussafes va gaudir ahir d’una sessió molt especial i amb sabor nadalenc. D’11 a 13 hores, els majors de 70 anys inscrits en esta segona temporada de la iniciativa, inaugurada el passat mes d’octubre i emmarcada en el Programa d’Integració de Majors, van celebrar una festa nadalenca, que també va comptar amb l’assistència de l’alcalde, Toni González, la regidor de la Tercera Edat, Paqui Oliver, i l’edil de Festes, Andrés López.

Tots dimecres i els divendres, d’11 a 13 h., la Llar del Jubilat d’Almussafes es convertix en un punt de trobada per als majors de 70 anys, gràcies al programa municipal “Espai Gran” que finança el propi consistori municipal amb la finalitat de promoure l’envelliment actiu del col•lectiu.

La sessió prevista per al matí d’ahir dimecres 27 de desembre, i donada la seua coincidència amb el calendari festiu nadalenc, es va programar com una gran festa, en la que els actors principals van ser els propis usuaris del programa. De fet, molts d’ells es van sumar al xicotet recital de nadales, amb el que van inaugurar la trobada, abans de procedir a un esmorzar, en el que van degustar els dolços que els havien cuinat expressament per a l’esdeveniment, els integrants del Club Gastronòmic El Putxeret d’Almussafes.

A més de les autoritats locals, van voler compartir eixa entranyable jornada molts familiars dels usuaris i alguns voluntaris d’este servici de dinamització de la tercera edat, que impartix Flor Vidal. Tots ells van ser testimonis del recital de poemes típics d’Almussafes, que va protagonitzar una de les participants, i de l’entrega posterior de detalls a tots els majors assistents. “Ha sigut un autèntic plaer poder portar el Nadal a este grup de veïns i veïnes, ja que tots ells viuen intensament i amb molta alegria totes les propostes i aconseguixen fer-les seues”, destaca Paqui Oliver.