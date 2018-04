Els veïns de Catarroja disposaran d’un Punt de Trobada Familiar

Print This Post

La tinent d’alcalde s’ha reunit amb la directora general d’Infància

El municipi de Catarroja tindrà un Punt de Trobada Familiar. Este matí, l’alcaldessa en funcions,Lorena Silvent, junt amb la regidora Dolors Gimeno s’han reunit amb la directora general d’Infància, Joventut i Adolescència, Rosa Molero, per a tractar sobre este pròxim punt.

Un Punt de Trobada Familiar per a evitar als veïns i les veïnes de Catarroja el fet de traslladar-se a municipis com Torrent o València per a poder ser atesos.

Cal recordar que,els punts de trobada familiar, tenen la finalitat de garantir el dret de les xiquetes i els xiquets amb famílies desestructurades, per motius de separació o divorcis igual que també per mesures de protecció cap al menor.

Un nou punt per a garantir els drets dels menors valencians que, com es va anunciar a finals de 2017, des de la Generalitat, obriran 11 nous punts de trobada a la Comunitat.