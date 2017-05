Els veïns d’Almussafes participaran en un taller demostratiu de cuina

Se celebrarà el pròxim dijous 1 de juny en la sala de banquets Cotonera Events d’Alzira

L’Ajuntament d’Almussafes finança el trasllat dels seus veïns fins a l’establiment i informa que encara hi ha 6 places disponibles

Almussafes, a 26 de maig de 2017. El pròxim dijous 1 de juny a la vesprada Cotonera Events d’Alzira acollirà un taller demostratiu de cuina gratuït organitzat per la mateixa sala de banquets en la qual els assistents aprendran a cuinar un menú complet que posteriorment podran degustar. Queden 6 places disponibles, per la qual cosa els interessats encara estan a temps d’inscriure’s en el curs. L’Ajuntament d’Almussafes col·labora amb aquesta iniciativa finançant el trasllat dels veïns de la població fins al lloc de realització. Per a açò, habilitarà un autobús, que eixirà de l’esplanada del Centre Cultural a les 15:30 hores.

La Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes convida als veïns de la localitat a desenvolupar les seues habilitats culinàries gràcies al taller demostratiu que es durà a terme el pròxim dijous 1 de juny a la vesprada en la sala de banquets Cotonera Events d’Alzira, establiment hostaler que organitza aquesta activitat gratuïta amb la qual els assistents aprendran a elaborar interessants receptes que posteriorment podran degustar. Concretament, tal com han informat des de Cotonera Events, els aprenents de xefs cuinaran un menú complet consistent en un entrant, un plat principal i postres.

Segons l’edil delegada d’Igualtat, Davinia Calatayud, “amb aquests cursos aprenem que amb un poc de paciència és possible elaborar plats variats, nutritius i saborosos, així que anime a tots els veïns amb inquietuds culinàries a participar en aquesta iniciativa amb la qual segur passaran una vesprada molt divertida”.

L’autobús que traslladarà als participants fins al lloc de realització de la sessió, finançat íntegrament pel consistori municipal, eixirà a les a les 15:30 hores des de l’esplanada del Centre Cultural d’Almussafes i aquells que vulguen formar part de la iniciativa hauran d’inscriure’s en l’Oficina d’Atenció al Major en el seu horari d’atenció al públic, és a dir, als matins a partir de les 9:30 hores. Segons la Regidoria d’Igualtat, «encara queden sis places disponibles, per la qual cosa els interessats encara estan a temps d’apuntar-se per a gaudir d’aquesta experiència que periòdicament planteja l’Ajuntament als veïns per a potenciar la seua creativitat i l’alimentació saludable».