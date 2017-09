Els voluntaris de Protecció Civil d’Alzira es formen per a l’extinció d’incendis forestals

Alzira, 21 de setembre de 2017. El passat dissabte, els voluntaris de Protecció Civil d’Alzira iniciaren els cursos de formació sobre extinció d’incendis forestals.

Són impartits per l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE) i està emmarcat dins del pla de formació que tenen els voluntaris de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat que cada vegada estiguen més formats per a poder desenvolupar amb seguretat i eficàcia els serveis d’emergència a què acudixen.

Els cursos es realitzen els caps de setmana fins al dia 1 d’octubre a la Casa de la Cultura d’Alzira i les pràctiques les faran en els paratges naturals del nostre terme.

Sara Garés, regidora de Seguretat, agraix el treball de l’Agrupació d’Alzira, encapçalada per la seua presidenta, Nardi Canet, per la seua ajuda a la Policia Local i als serveis d’emergència així com la dedicació de les persones voluntàries que dediquen una part important del seu temps al servei públic de manera altruista.