Els xiquets d’Almussafes es diverteixen amb els jocs tradicionals

La Regidoria de Joventut organitza una activitat per a donar a conèixer com s’entretenien en èpoques passades

L’Ajuntament de la localitat porta dinou anys plantejant aquesta activitat amb la qual obté sempre una resposta satisfactòria

Almussafes, a 21 d’abril de 2017. Un any més l’Ajuntament d’Almussafes va convocar als més xicotets per a seguir desenvolupant la campanya “Recuperació de jocs populars”, amb la qual porta dinou anys fomentant la pràctica de les activitats amb les quals es divertien els xiquets en dècades passades. Ahir dijous 20 d’abril, el ‘pic i pala’, les xapes, el sambori, les carreres de sacs i altres entreteniments van tornar a l’Àgora del Parc Central gràcies a aquesta iniciativa promoguda per la Regidoria de Joventut del municipi i en la qual van participar desenes d’almussafenys.

En plena època digital, en la qual la televisió, Internet i els diversos dispositius que permeten l’accés a la xarxa copen la major part del temps lliure dels més xicotets, des de l’Ajuntament d’Almussafes s’han proposat tornar al passat i rescatar alguns dels joguets amb els quals es divertien els nostres pares i avis per a reunir-los en un mateix espai i celebrar una gran festa amb ells.

“Aquest tipus de jocs són perfectes per a relacionar-se amb els altres i practicar esport, per la qual cosa pensem que és important que les noves generacions els coneguen a través d’aquestes iniciatives amb les quals, per cert, sempre obtenim una resposta satisfactòria”, ressalta la regidora de Joventut, Davinia Calatayud.

Aprofitant les vacances de pasqua dels escolars de la localitat, la Regidoria de Joventut va dur a terme ahir dijous 20 d’abril a la vesprada en l’Àgora del Parc Central una nova edició de la campanya “Recuperació de jocs populars”, amb la qual cada any acosta als veïns una part important de la nostra història.

Des de les 17 i fins a les 19:30 hores, un grup de monitors convidava als almussafenys a participar en les diverses activitats proposades, entre les quals es trobaven el ‘pic i pala’, la trompa, el sambori, les bitlles, les xapes, les carreres de sacs o els quatre cantons.

El consistori municipal d’Almussafes porta dinou anys organitzant aquestes activitats, amb les quals es fomenta la imaginació i l’amistat, es descobreix que és possible desconnectar durant un temps de les noves tecnologies i que a més contribueixen al seu desenvolupament físic, a la socialització i a la millora del sentit rítmic.