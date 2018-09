Emergències apel·la a la col·laboració municipal i recorda als municipis amb el risc d’inundacions que han de redactar el seu pla

Print This Post

La Agència Valenciana de Seguretat i Resposta les Emergències ha celebrat avui la Jornada Tècnica sobre el risc d’Inundacions que suposa l’inici de la campanya, coincidint amb el període de màxim risc de pluges intenses.

L’objectiu principal d’aquesta jornada cerca implicar i recordar les actuacions que han de realitzar les diferents administracions públiques i serveis operatius implicats per a fer front tant a les situacions pluges com a les possibles crescudes de cabals de rius i barrancs derivats d’aquestes.

En aquest sentit, el director general de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, ha recordat que “al final de l’estiu s’inicia l’època de major risc que es produïsquen pluges encara que aquestes situacions poden produir-se durant la resta de l’any, la qual cosa ens obliga a romandre atents per a activar l’operativa en qualsevol moment, per açò és fonamental que totes les administracions implicades tinguen els engranatges i mecanismes actualitzats”.

Enguany, i donada la importància que les inundacions tenen en el nostre territori, l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències ha signat un conveni de recerca amb la Universitat de València amb la finalitat d’aprofundir en el coneixement i la incidència del risc.

Ángel ha apel·lat al bon fer de les administracions locals i ha recordat “la importància que els municipis de la Comunitat Valenciana amb el risc d’inundacions, hagen redactat amb anterioritat el seu Pla d’Actuació Municipal enfront del Risc d’Inundacions amb l’objectiu de prevenir i adoptar les mesures oportunes de protecció ciutadana”.

A més, també ha volgut destacar el “paper fonamental que tenen els mitjans de comunicació i les xarxes socials oficials en la difusió de les preemergencias i emergències, que ajuden a situar al ciutadà enfront dels riscos, contribuint a generar una cultura preventiva que és un dels pilars fonamentals en aquesta societat que afronta múltiples riscos”

Planificació municipal

Un total de 136 municipis de la Comunitat Valenciana tenen risc de patir inundacions, 48 tenen risc alt i 88 risc mitjà, i estan obligats a elaborar el seu propi Pla d’Actuació Municipal (PAM). D’aquests municipis, 25 disposen d’aquest pla enfront del risc d’inundacions i 75 disposen d’un pla territorial municipal enfront d’emergències que també podrien activar-ho en cas d’inundacions si disposen a més d’una operativa municipal davant aquest risc.

En concret, disposen de Pla d’Actuació Municipal enfront del risc d’inundacions Alaquàs, Alboraia, l’Alfàs del Pi, Benicarló, Benicàssim, Beniparrell, Borriana, Canetd’En Berenguer, Càrcer, Cotes, Massanassa, Mislata, Nules, Oliva, Ondara, Oriola, Palmera, Paterna, Ribaroja de Túria, El Verger, La Vila Joiosa, Xirivella, Catarroja, Els Alqueríes i Moncofa. A aquests cal sumar el del municipi d’Algemesí, que ho té elaborat mancant aprovació en ple.

José María Ángel ha incidit en la presentació de la jornada en què els ajuntaments de la Comunitat Valenciana poden fer més per a prevenir riscos en els seus municipis amb la redacció dels seus propis plans. “Si no disposen dels instruments necessaris, tenen a la seua disposició tot el suport tècnic per part de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències”, ha insistit.

Al seu torn, els ha demanat implicació municipal en les tasques de seguiment de pluges intenses, així com en la labors de prevenció i adopció de mesures de protecció a la població “perquè no hi ha certesa al 100%, ni en les prediccions meteorològiques ni en la forma en què les crescudes poden afectar al territori”.

En aquest sentit, Ángel ha ressaltat la importància “del treball previ d’informació, de continuar fent pedagogia entre els ciutadans perquè disposen d’eines, i assenteixen pautes de comportament interioritzades amb l’objectiu de minimitzar els possibles riscos”.

En la pàgina web de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències consultar ací es pot trobar tota la informació relativa als plans i el risc d’inundacions. Els ciutadans també disposen del telèfon d’Emergències 1 1 2 Comunitat Valenciana per a informar de qualsevol emergència derivada d’aquest risc.