Emilio Lucha d’Almussafes, campió d’Espanya Cadet de Tir amb Arc en Sala

L’esportista, del Club de Tir amb Arc d’Almussafes, es va alçar també amb la plata amb l’equip valencià en la competició per comunitats autònomes

Van participar també en la trobada, celebrada a Benalmádena el passat cap de setmana, Ferran Rodrigo, María Gómez i Beatriz Polo

El Club de Tir amb Arc d’Almussafes ha tornat del Campionat d’Espanya Cadets i Júniors amb dues medalles, ambdues resultat de l’esforç i el talent demostrats per Emilio Lucha. El jove va aconseguir l’or en Cadets i la plata en el campionat per comunitats autònomes, en el qual participava com a component de l’equip valencià. L’associació també va aconseguir durant el torneig altres tres meritòries cinquenes posicions i un disseté lloc. Després de posar el punt i final a les competicions en sala, el club entrena per a enfrontar-se als tres campionats a l’aire lliure als quals té previst assistir en el que queda de temporada.

L’esport almussafeny va sumar el passat cap de setmana un nou triomf. El jove Emilio Lucha, membre del Club de Tir amb Arc de la localitat, es va alçar amb la victòria en el Campionat d’Espanya Cadets de Tir amb Arc en Sala, celebrat en la localitat malaguenya de Benalmádena. El jove, acostumat a situar-se en els primers llocs en totes les competicions a les quals es presenta, va aconseguir aquesta gesta el dissabte 8 de febrer, jornada en la qual també va aconseguir el subcampionat d’Espanya per Comunitats Autònomes formant part de l’equip valencià.

Durant la convocatòria, també van aconseguir importants posicions altres destacades figures de l’entitat. Així, Beatriz Polo va signar un cinqué lloc en la modalitat d’arc compost de categoria Cadets, les mateixes places en les quals va concloure els exercicis María Gómez, que es va enfrontar als seus rivals tant en Cadets com en Júniors. Finament, Ferrán Rodrigo continua millorant en la seua primera temporada en Júniors com confirma el seu vint-i-seté lloc. Yolanda Lucha continua lesionada, per la qual cosa no va poder participar en el torneig.

El club, l’equip tècnic del qual està dirigit per Marcos López, conclou amb aquests resultats les convocatòries en sala d’aquesta temporada i comença a preparar-se per als campionats programats a l’aire lliure. En aquest apartat, han confirmat la seua assistència a tres grans premis: el Campionat d’Espanya Absolut, el Campionat d’Espanya Júniors i Cadets i el Campionat d’Espanya de Clubs, trobada en la qual, per primera vegada, competiran amb equip masculí i femení. El nivell dels seus integrants ha fet que quatre d’ells vagen a disputar també les proves classificatòries per a formar part de l’equip nacional.