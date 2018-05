Empat entre el Torrent CD i el FC Jove Español de Sant Vicent del Raspeig

Print This Post

El partit de tornada serà decisiu en aquesta primera fase de playoffs

El partit d’anada de l’eliminatòria d’ascens a Tercera Divisió va finalitzar amb un empat entre el Torren Club

Esportiu i el Futbol club Jove Español de Sant Vicent del Raspeig. Tot i que les condicions meteorològiques no van acompanyar, es va disputar un encontre molt intens, on ambdós equips van donar tot de si per a aconseguir la victòria.

Santi Marín, entrenador del Torrent Club Esportiu, va fer una valoració de l’encontre.

El partit de tornada se celebrarà a l’estadi de l’equip Futbol Club Jove Español de Sant Vicent del Raspeig.

En aquesta ocasió, l’equip de Torrent sols necessita un empat per a superar l’eliminatòria, mentre que els de Sant Vicent han de guanyar per a passar de fase.