Enric Estrela presenta en Algemesí la seua biografia de Constantí Llombart

L’acte tindrà lloc al Casino amb la participació de l’Ajuntament d’Algemesí i de l’Ullal Cultural

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, depenent de l’àrea de Cultura de la Diputació, presentarà el dijous, 31 de gener, a les 19 hores, en el Casino d’Algemesí, Esperit de valencianisme. Constantí Llombart (1848-1893), de J. Enric Estrela, obra publicada recentment pel Magnànim dins de la col·lecció Biografies. El Magnànim commemora així el 125 aniversari de la mort de l’escriptor valencià publicant-ne la primera biografia documentada. L’autor d’aquest treball, Enric Estrela (Algemesí 1973), doctor en Filologia Catalana, ha dedicat els darrers anys a investigar la vida i l’obra d’aquest personatge fonamental per a entendre el moviment cultural i literari del darrer terç del segle XIX, conegut com la Renaixença. A l’acte de presentació acompanyaran l’autor Pere Blanco (regidor de Cultura d’Algemesí), Josep Bermúdez (de l’Ullal Cultural), Vicent J. Escartí (catedràtic de Filologia Catalana de la UV) i Vicent Flor (director del Magnànim). El llibre està publicat en la col·lecció Biografies i es pot comprar en llibreries i en la botiga online del Magnànim: www.alfonselmagnanim.com.

Documentació desconeguda

Recolzant-se amb valuosa informació inèdita o publicada a la premsa de l’època, fonamentalment de València, Catalunya i Madrid -però no només-, Enric Estrela es proposa recuperar el referent d’un home de lletres, d’origen humil i autodidacta, que professà una gran estima per València i treballà de manera compromesa i incansable per un destí més digne, civilitzat i culte per al seu poble.

Llombart, d’ideologia republicana federal, durant els anys inicials de la reinstauració de la monarquia borbònica, esdevinguda en 1874 –un temps marcat per la censura i la repressió ideològica- propugnà un valencianisme cultural literari, amb la intenció de dignificar la llengua pròpia i contribuir, d’aquesta manera, a generar un relat per mitjà del qual poder sustentar les seues aspiracions de regeneració democràtica, davant el context social i polític advers.

Segons Enric Estrela: “Constantí Llombart entenia la Renaixença com un moviment cultural que incloïa una significació moral. Des d’aquesta perspectiva, també, la literatura tenia un caràcter instrumental. Aquestes dues idees són fonamentals per a entendre el seu valencianisme entusiasta”.