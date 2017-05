Ens sumem a AVA-ASAJA i demanem la dimisió de Montoro pel maltracte als llauradors

Hisenda, en una orde caòtica i arbitrària, pràctiament no bonifica al llaurador d’algemesi. li redueix el mòdul del irpf sols al 0’18 quan a altres pobles ho fa al 0’13, 0’09 o 0’05

El passat dia 4 de maig el ministeri d’Hisenda publicà l’Ordre HFP/377/2017, de 28 d’abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2016 els mòduls que regulen l’IRPF de les activitats agràries. No obstant això al nostre poble, com als abans esmentats, el govern popular del PP els ha deixat incomprensiblement fora d’una autèntica rebaixa fiscal que sí tindran altres punts del camp valencià també afectats i altres comunitats autònomes.

De fet a Algemesí i a les anteriors poblacions sols els rebaixa el mòdul del 0’26 al 0’18 quan a altres poblacions els el rebaixa a la meitat, al 0’13, o fins i tot més (0’09 i 0’05). En una ordre caòtica i sense sentit, tal i com ha denunciat LA UNIÓ, el ministeri crea greuges comparatius entre zones que han patit les mateixes inclemències. De fet resulta curiós que siga el País Valencià la comunitat on se ceba més entrant a establir rebaixes diferents per a pobles limítrofes. Fixem-nos a Algemesí.

Per a nosaltres estableix sols una reducció del coeficient de cítrics al 0’18. Els nostres veïns d’Alginet, amb els qual compartim límits, tenen per als cítrics una rebaixa de mòdul al 0’09. Sembla ser que a Alginet, uns metres més enllà d’acabar-se el nostre terme, les gelades o la sequera han estat el doble que a les nostres terres. El ministre Montoro i el govern del PP es burlen una vegada més dels nostres llauradors, molts dels quals, paradoxalment, els han donat el seu vot.

Però AVA-ASAJA va més enllà que LA UNIÓ -que vol declarar a Montoro persona non grata– i demana directament la seua dimissió. Fem nostra la seua afirmació que l’ordre és un “descomunal nyap” i fem nostra també la seua petició. Però no sols volem que siga nostra, sinó volem que la petició de dimissió del ministre Montoro siga una petició que eleve l’ajuntament en Ple al President del Govern i per això anem a presentar la corresponent moció.

En ella es demana tres coses. La primera i més important és que el Ministeri emeta una nova ordre rectificant la publicada el 4 de maig i atorgant als llauradors d’Algemesí i als llauradors i ramaders valencians autèntiques bonificacions i no les bonificacions ridícules que han publicat. Això s’ha de fer ja perquè el ministeri no pot contribuir de manera tan arbitrària a l’enfonsament d’una agricultura valenciana que ja està ferida de mort.

La segona, com hem dit, és que volem que l’ajuntament demane la dimissió d’un ministre que no content en maltractar fiscalment a tots els valencians se ceba amb els llauradors d’Algemesí. I la tercera petició, que també recollim d’AVA, és que demanem a la Conselleria d’Agricultura que faça públic l’informe sobre els danys patits per l’agricultura i ramaderia valenciana en 2016, informe que AVA sospita que no ha estat ben realitzat. Volem que faça públic l’informe remés a Madrid sobre les repercussions negatives del clima en el sector agropecuari, que analitze en quin grau eixe informe ha pogut afavorir eixe maltracte fiscal d’Hisenda als llauradors d’Algemesí i que obre en conseqüència depurant les responsabilitats que puguen existir.

Aquest és el nostre tribut al llaurador d’Algemesí que aquesta setmana ha celebrat la setmana del camp: la seua defensa com a base del motor econòmic d’Algemesí.